Karatay’da dev yatırım müjdesi

Gençlerin eğitim, sportif ve kültürel imkânlara kolayca ulaşabilmesini amaçlayan Konya Karatay Belediyesi, ilçeye yeni cazibe merkezleri kazandırmaya devam ediyor. Karatay Belediyesi bu kapsamda belediye tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı olan spor kompleksi projesini hayata geçiriyor.

372 MİLYONLUK DEV YATIRIM

Kasaaslandede Mahallesi’ne kazandırılacak olan Karatay Spor Merkezi 25 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Merkezin içerisinde; 1000 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, profesyonel müsabakalara uygun suni çim saha, tribüne sahip 1161 metrekarelik kapalı spor salonu, okçuluk salonu, idari ofisler, sporcu ve antrenör odaları, toplantı salonu, masa tenisi ve daha birçok farklı spor alanı bulunacak. Karatay Spor Merkezi’nin toplam maliyeti ise 372 milyon 222 bin TL olacak.

HER YAŞA SPOR İMKANI

Karatay’da gençlere büyük değer verdiklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca; “Gençlerimize yönelik projelerimizi çok önemsiyor ve bu konudaki çalışmalarımızın sayısını her geçen gün artırmaya gayret ediyoruz. Özellikle gençlerimizin spor, geleneksel sanatlar, kişisel gelişim, yaşam becerileri, kültür, sanat, eğitim ve teknoloji gibi konularda kendilerini geliştirmeleri için projeler üretiyoruz. Her yaştan vatandaşımızın daha kaliteli şartlarda spor yapma imkânına kavuşması ve gençlerin spora teşvik edilmesi için önemli adımlar atıyoruz” dedi.

ÇAĞA UYGUN PROJE

Karatay Spor Merkezi’nin çağın şartlarına uygun olarak projelendirildiğini ifade eden Hasan Kılca merkezle ilgili şu bilgileri paylaştı, “İlçemize belediye tarihimizin en büyük projesini kazandırıyoruz. Merkezimiz bu yönüyle spor merkezinden de öte çok kapsamlı bir kompleks olacak. Belediyeciliğin fonksiyonlarının ne kadar farklılaştığı ve hangi seviyeye gelindiğinin görülmesi açısından bu yatırımlar ayrıca önem arz ediyor. Spor Merkezimiz toplamda 25 bin metrekare inşaat alanına sahip ve tesisimiz spora dair tüm donatıları bünyesinde barındırıyor.”







