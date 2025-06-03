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Karayılan yoğun trafiğin arasında telef oldu

Karayılan yoğun trafiğin arasında telef oldu

16:043/06/2025, Salı
IHA
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Yılanın telef olduğu anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Yılanın telef olduğu anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Adıyaman'da, şehir merkezinin en işlek caddesine çıkan karayılan araçların altında kalarak telef oldu.

Adıyaman'da merkez Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında sıcak havaların etkisiyle yerleşim alanlarına yakın olan bölgeden çıkan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki karayılan karayoluna çıktı. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan karayılan yoğun trafikte araçların altında kalarak ezildi.

Yılanın telef olduğu anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

#Adıyaman
#Yılan
#Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı
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