Yolcunun valizinden 48 zehirli yılan ve 5 kaplumbağa çıktı

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nda Tayland'dan gelen yolcunun valizinde 48 zehirli yılan ile 5 kaplumbağa ele geçirildi. Havalimanında durdurulan yolcunun valizinde yapılan aramada aralarında zehirli 3 örümcek kuyruklu engerek türünün de olduğu 48 yılan ile 5 Asya yaprak kaplumbağası bulundu.