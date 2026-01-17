Karneler alındı tatil başladı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, karnesini alarak yarıyıl tatiline başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül 2025'te başlayan birinci dönemi bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıflara karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verildi. Sincan Orhangazi Ortaokulunda birinci dönemin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen törende, öğrenciler karne almanın sevincini yaşadı. Ortaokul 5. sınıf öğrencisi Fatma Sena Tarhan, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Emeğimin karşılığını aldım. Sınav günleri çok çalışmıştım. Tatilde test çözmek, sporla alakalı etkinlikler yapmak istiyorum" dedi. Karnesinin beklediği gibi güzel geldiğini belirten ortaokul 5. sınıf öğrencisi Eymen Oğuz, öğretmenlerine teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Ağrı'da düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Tekin, İbrahim Çeçen İlkokulu'nda öğretmenlerle bir süre görüştükten sonra öğrencilere karnelerini dağıtmak için sınıflara çıktı. Öğrencilerle sohbet eden Tekin, sınıf öğretmenlerini ve çocukları tebrik edip karneleri dağıttı. Beşiz kız kardeşlere de karnelerini verip sohbet eden Tekin, çocuklara, Cumhurbaşkanı'nın ve kendisinin selamlarını ailelerine iletmesini istedi. Şimdi iki haftalık bir dinlenme döneminin olduğunu anlatan Tekin, şunları kaydetti: "Bu dinlenme döneminde öğretmenlerimizin size tavsiye ettiği etkinlikleri yaparken önümüzdeki en ciddi sıkıntılardan bir tanesi var. Hepiniz eve gittiğinizde dijital bağımlılık diye bildiğimiz maalesef bir süreçle karşı karşıyayız. Sizden isteğim dijital ortamlarda bulunmayın demiyoruz ama bunu ölçülü ve abartmadan yapmanız lazım. Eğer ölçüyü kaçırırsanız sağlığınız bozulur, ailenizle ilişkileriniz bozulur, eğitim öğretim hayatınız bozulur. O yüzden sizden isteğimiz bu dönemi mümkün olduğunca ailenizle, dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmenizi istiyoruz."