Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesine bağlı Kornapa köyü mevkiinde B.Ç. idaresindeki (38) 34 BRN 587 plakalı Mercedes marka otomobil ile aynı yönde ilerleyen ve yolun kavşak bölümünden karşı şeride geçmek isteyen U.U. (23) yönetimindeki 37 LJ 706 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri U.U. ile B.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.