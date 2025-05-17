Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

22:1417/05/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu iki kişi yaralandı. Yaralanan araç sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesine bağlı Kornapa köyü mevkiinde B.Ç. idaresindeki (38) 34 BRN 587 plakalı Mercedes marka otomobil ile aynı yönde ilerleyen ve yolun kavşak bölümünden karşı şeride geçmek isteyen U.U. (23) yönetimindeki 37 LJ 706 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri U.U. ile B.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.



#Kastamonu
#Taşköprü
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eksik Primle Erken Emeklilik Mümkün Mü? İşte Bilmeniz Gereken 4 Altın Formül Tepside Geldi