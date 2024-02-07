Kastamonu yeni projelerle ihya olacak

AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde tekrar seçilerek bir dönem ara verdiği hizmet kariyerine devam etmek amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. “Kökten Belediyecilik Vizyonu” sloganı ile yola çıkan Babaş, geçmiş dönemde şehre kazandırdığı yatırımların, yeniden seçilmesi halinde şehrin ihyası için hayata geçireceği projeleri için kılavuz olacağını dile getiriyor. Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş, önümüzdeki 5 yıllık dönemde uygulamaya koyacağı yatırım ve çalışmaları hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Bir belediye başkanının görevini yerine getirip süresini tamamlamasının bir başarı olduğuna değinen Babaş, “Ancak sadece görevini yapmak yeterli değildir. Hedef; geride bırakılan eserlerle kalıcı olup yıllar sonra da sevgiyle anılmak olmalıdır. Bu inanç, azim ve heyecanla Kastamonu’muza hizmet etmek için 31 Mart’ı bekliyoruz” dedi.

Temelini attığı çalışmalarla, güncellenmiş projelerle, hizmete yeni bir heyecanla devam edeceğini belirten Babaş, “Şehrimizin temel sorunlarına çözüm üreten, kalkınma eksenli, insanımızın hayat standardını yükselten, modern, çevre dostu, sadece ülkemizde değil dünyada adından söz ettiren marka bir kent için inanç, azim ve heyecanla projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.





ÜCRET ADALETSİZLİĞİNİ BİTİRECEĞİZ

Belediyecilikte başkan kadar ekibin de çok önemli olduğunun altını çizen Babaş, “Ekip olarak iyi bir yönetim sergilenmeli, liyakat esasına dayalı bir anlayışı merkeze almak gerekiyor. Belediye çalışanlarının hak ve hukuklarını kesinlikle korumak gerektiğini düşünüyorum. Yıllarca belediyede çalışmış, 35 yılını belediyeciliğe vermiş bir insan olarak en büyük sorun, ücret skalası; eşit işe eşit ücreti bir türlü getiremedik! Öncelikle bu sorunu çözeceğiz, çalışanlar mutlu olsun ki halka iyi hizmet verebilsin. Özellikle vurguluyorum, eşit işe eşit ücreti sağlayacağım. Memur, sözleşmeli devlet memuru, daimi işçi, süreli işçi arasında çok ciddi bir ücret farkı var, bu farkı kaldırdıktan sonra liyakatine ve kıdemine göre bir değerlendirme yapılmalı” açıklamasında bulundu.





KADINI ERKEĞİ İLE HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Kadın girişimcilere işletmelerini kurarken finansman ve dijital pazarlama imkanı sunacaklarını söyleyen Babaş, “Bununla birlikte markalaşma konusunda da destek vereceğiz. Kadını ve erkeği ile hep birlikte çalışıp üretip şehrimizi kalkındıracağız. Hayatın her alanında kadını erkeği, yaşlısı genci bütün vatandaşlarımızın huzur ve refah içinde olmasına özen göstereceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirirken de, şehrimize katma değer üretirken de kadınların hep yanlarında olacağız. Kastamonu kadını, bilinçli, becerikli, güçlü, üretken ve çalışkandır. Büyük başarılara imza atacak potansiyelleri zaten var. Bize düşen sadece desteklemek. Birçok projemizin öncüsü kadınlar olacak” dedi.





TERSİNE GÖÇÜ BAŞLATACAĞIZ

Büyükşehirlere olan göçü durdurup, tersine göçü teşvik edecek projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Babaş, “Göç veren değil göç alan bir şehir olmak bizim için ilk etapta ele alacağımız konulardan biri. Özellikle insanlarımızı daha nitelikli hale getirip onları daha iyi çalışma ortamlarına yönlendirebilmek en önemli adım olacak. Göçü durdurmak için öncelikli hedef olarak merkez nüfusumuzu 350 bine çıkartmayı hedefledik. Bunun için çok yönlü bir çalışma yaptık ve şehrimizin potansiyelini her yönü ile tespit ettik. Teknoloji ve turizm yatırımlarımız bu hedeflerimizin lokomotifi olacak” iddiasında bulundu.





ÇOK YÖNLÜ BİR TURİZM POTANSİYELİMİZ VAR

Tarihi kültürel dokusu ve doğal güzellikleriyle Kastamonu’nun potansiyeli yüksek şehirlerinden birisi olduğunu dile getiren Babaş, “İlk etapta 280 hektarlık sit alanımızdaki dokuyu hızla ayağa kaldıracağız. Burası ile ilgili projeleri yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Başkanlığımız süresinde, 500’ün üzerinde tarihi-kültürel yapıyı şehrimize kazandırdık. Bunların bir kısmı sokak sağlıklaştırma yolu ile bir kısmı da restorasyon yoluyla yaptık. Kasaplar Çarşısı’ndan Şeyh Şabanı Veli’ye kadar olan bölgeyi yaptık. Bundan sonra da hızlı bir çalışma ile kale ve çevresini, merkezde saat kulesine kadar olan bölgeyi yaparak devam edeceğiz. Buraların projeleri hazır, şuanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, göreve gelir gelmez buraları da ayağa kaldırıp şehrimize kazandıracağız” şeklinde konuştu.





Şehrin yönetiminde gençleri aktif kullanacağız

Gençler için uygun bir yönetim şekli uygulayacaklarını söyleyen Babaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençlerimiz yönetimin içinde olmalı ve geleceğe yön vermeli. Özellikle üniversite bölgemizde, liselerimizin civarında gençlerimizin yoğun olduğu yerlerde belediye olarak Genç İletişim Merkezleri yapacağız. Burada gençlerle beraber gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacağız ve onları aktif bir şekilde sosyal hayata yönlendireceğiz. Biz bu imkânları sağlayamazsak, onlar hiç arzu etmediğimiz yerlere sürüklenebilir, bu tür hizmetlerin belediye olarak görevin ötesinde çok değerli bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Gençlerle ilgili çok özel ekiplerle çok detaylı çalışmalar yapıp, gençlerle bir araya gelip istişare ederek Z Kuşağı Raporunu hazırladık.”





Bu proje Türkiye'de bir ilk: Yakıtı sizden araç bizden

Gençlere destek noktasında vizyon geliştireceklerine değinen Başkan Adayı Babaş, “Kampüs içerisinde oluşturacağımız servis alanları ile öğrencilerimizi okullarına bırakmayı sürdüreceğiz. Gençlerimiz kültürel ve sanatsal etkinliklere daha kolay erişebilsin diye Kongre ve Fuar Merkezi yapacağız. Öğrencilerimizin kent içi ulaşımına destek olmak amacıyla her ay kartlarına 30 biletlik ücretsiz yükleme yapacağız. Yakıtı senden araç bizden projesi ile nitelikleri uygun olan gencimiz, Kastamonu sınırları içerisinde istediği yere gidip gelebilecek. Bu Proje Türkiye’de ilk! Öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmak bizim için çok önemli çünkü onlar şehrimizin hem ekonomisine hem de kültürel gelişimine çok büyük katkı sağlıyor” diye konuştu.





Sevdiği işi yapan çocuklar

Tüm öğrenciler için Robotik Kodlama Atölyesi yapacaklarının sözünü de veren Babaş, “Bu projenin hedefi gençlerimizin yeteneklerini tespit edip, ona göre geleceklerine yön vermek. Sevdiği işi yapan mutlu, başarılı bir neslin yetiştirilmesine öncülük edeceğiz. Millet Bahçesi içerisine açacağımız ve tüm insanımızın sosyal hayatına değer katan hizmetler sunacağız.





Türk Dünyası Kültür Başkenti

Tahsin Babaş: 2018 yılında Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti oldu ve iki milyona yakın insan şehre geldi, bu etkinliği gençlerimizle beraber yaptık ve çok başarılı bir organizasyon oldu. Kastamonu’muzu tüm dünyaya tanıttık. Kongre ve Fuar Merkezimizi hemen bitirip, ulusal ve uluslararası kültürel etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Bütün çalışmalarımızı gençlerle birlikte yapacağız onlarsız hiçbir projeye yön vermeyeceğiz.





Doğal lezzetleri dünya tadacak

Tahsin Babaş: 812 çeşit yemeğimiz, dünyaca ünlü sarımsağımız, pastırmamız, çekme helvamız ile gastronomi alanında da çok iddialı bir iliz. Gastronomi Merkezi Projemizle Kastamonu’nun lezzetlerini hem ülkemize hem de dünyaya tanıtacağız. Tüm değerlerimiz ile şehrimizi ön plana çıkartacağız çünkü turizm şehrimizin kalkınması-büyümesi için çok önemli faktörlerden biri, göreve gelir gelmez bu alandaki projelerimizi hızla hayata geçireceğiz.





Sosyal market ile özgür alışveriş

Tahsin Babaş: Sosyal Marketten, ihtiyaç sahibi insanlarımız herhangi bir marketten alışveriş yapar gibi kredi kartı gibi verdiğimiz kartlarıyla gıda, giyim hatta bisiklete kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor, bu daha önce yaptığımız bir proje. Vatandaşların hiç rahatsızlık duymadan alışveriş yapacağı bu sistemi devam ettireceğiz. Yatay yürünebilir kentler anlayışını hayata geçirirken, dere boyunda bulvarın kenarına bir bisiklet yolu planladık.





Doğal afetlere dirençli bir kent

Tahsin Babaş: Karaçomak deresi etrafındaki evlerden mevzuata uygun olmayanları kentsel dönüşüm kapsamında yenileyeceğiz, yeni yapılacak binaların da mutlaka mevzuata uygun yapılmasını sağlayacağız. Doğal afetlere karşı dirençli ve modern bir Kastamonu için her alanda projelerimiz hazır. Bütün projelerimizi kocaman bir zincirin halkaları gibi tasarladık. Her bir halka tamamlandığında asıl hedefimize bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyoruz.



