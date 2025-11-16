Yeni Şafak
Kastamonu'da 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

22:3216/11/2025, Pazar
AA
Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla başvururken, bazıları ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde mevlit programında ikram edilen tavuklu pilav ve ayrandan yiyen 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Vatandaşlar Doğanyurt ve İnebolu’daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit programında ikram edilen ayran ve tavuklu pilavdan yiyen 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Haskavak köyünde 3 gün önce vefat eden bir kişi için mevlit okutuldu.

Mevlit programında davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yaklaşık 45 kişinin katıldığı mevlidin ardından 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastaneye başvururken, bazıları da sağlık ekiplerince Doğanyurt ve İnebolu'daki hastanelere kaldırıldı.


