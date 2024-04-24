Kastamonu'da aynı anda orman ve köy yangını

Kastamonu Belediye Başkanı seçilen CHP’li Hasan Baltacı, göreve utanmaz bir iftirayla başladı. Baltacı, önceki dönemde bütçeden Yeni Şafak dahil üç gazeteye 426 bin 230 lira ödeme yapıldığını iddia etti. Bizdeki kayıtlara göre belediye sadece 5 adet Yeni Şafak abonesiydi. Son 15 ayda ödediği para ise 11 bin 700 lira. CHP’li belediyelerin yüzlerce Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi aldığı biliniyor.