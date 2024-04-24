|
Gündem

Kastamonu'da aynı anda orman ve köy yangını

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Daday ilçesinde çıkan yangında ise 2 ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlar zarar gördü, 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

17:28 - 24/04/2024 Çarşamba
Diğer
Kastamonu
Kastamonu

Kastamonu'da Doğankent ilçesine bağlı Belyaka köyünde fırtınanın etkisiyle enerji nakil hattından çıkan kıvılcım, ormanlık alanda yangına neden oldu.


Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.


Kontrol altına alınmaya çalışılıyor


Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.


Aynı anda bir köyde de yangın çıktı


Orman yangını devam ederken Kastamonu'nun Daday ilçesinine bağlı Değirmencik köyü Merkez Mahallesi'nde Şaban Karamehmetoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan ve aynı aileye ait olan bir başka ev ile ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlara sıçradı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


2 ev yandı 4 hayvan telef oldu


Ekiplerce güçlükle söndürülen yangında 2 ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve 2 ahır kullanılmaz hale geldi.


Yangında 4 büyükbaş hayvan da telef oldu.


Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında rüzgar, ekiplerin işini zorlaştırıyor.


Köy muhtarı Ömer Yılmaz, gazetecilere, yangının çıkış nedeni bilmediklerini belirterek, "Yangın bir anda büyüdü. 4 hayvan ahırda kalmış. İtfaiye, jandarmaya haber ettik. Ekiplerin çalışmaları sürüyor." dedi.




#Kastamonu
#yangın
#Doğanyurt
36 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmenlere 23 Nisan ek ders ve nöbet ücreti ödenecek mi?