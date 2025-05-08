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Kastamonu'da hapis cezaları bulunan firari hükümlüler yakalandı

Kastamonu'da hapis cezaları bulunan firari hükümlüler yakalandı

23:368/05/2025, Perşembe
G: 9/05/2025, Cuma
AA
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Kastamonu'da 4 firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da 4 firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma neticesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5'er yıl hapis cezası ile aranan İ.K, H.Y. ve M.K. yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kasten öldürme" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. yakalandı.

Hükümlüler, emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



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