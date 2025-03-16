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Kastamonu'da heyelan sebebiyle yol çöktü

Kastamonu'da heyelan sebebiyle yol çöktü

13:2116/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
IHA
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Yolda meydana gelen heyelanda derin yarıklar oluştu.
Yolda meydana gelen heyelanda derin yarıklar oluştu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle köy yolu çöktü. Yolda meydana gelen heyelanda derin yarıklar oluştu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle köy yolu çöktü.


Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Kavaklı köyü Köprücek Mahallesi ile Bekirler Mahallesi'ni birbirine bağlayan yol, heyelan sebebiyle çöktü. Kavaklı köyü Bekirler Mahallesi'ndeki çökme ise köprüye 30 metre mesafede meydana geldi. Yolda meydana gelen heyelanda derin yarıklar oluştu.


Köy Muhtarı Mustafa Yaman, "Bekirler Mahallesi yolunda çökme 14 Mart'ta başladı. Köprücek Mahallesi girişinde daha önce başlayan heyelan artarak devam ediyor" dedi.




Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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