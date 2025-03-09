Heyelan evleri çamur doldurdu: Rize'de haneler boşaltıldı

Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde yamaçta biriken kar kütlesinin erimesi sonucu önceki akşam saatlerinde heyelan oldu. Dik ve eğimli araziden akan toprak ve irili ufaklı kaya parçaları, köy yoluna aktı. Toprak kütlesi ile çamur, yolun altında yer alan 6 eve zarar verdi, köy yolu ulaşıma kapandı. İhbarla adrese jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile temizlik çalışması başlattı. Temizlik çalışmalarını sürdüğü köyde tahliye edilen ev sayısı ise 16'ya yükseldi.

'Temizleme çalışması başladı'

Aşağı Durak Köyü Muhtarı Mustafa Bayrak, “Köyde bir su kesintisi olduğundan buradaydık. İftar için Ardeşen'e indik. Bir arkadaşımız yamacın kopup menfezlerin tıkandığını söyleyerek acil yardım istedi. Köye geldiğimizde yoldan kaya büyüklüğünde taşlar iniyordu. Yukarıdan gelen hafriyat menfezi tıkayınca toprak ve çamur evlere ulaştı. Evleri de şu anda boşalttık. Toplam 16 evi boşalttık. Şu anda temizleme çalışması yapıyoruz” diye konuştu.

'Toprak evin içinden geçti'

Köy sakinlerinden Onur Kulaver de “2 gün önce akşam saatlerinde iftara yakın, yukarıdan kopmalar yaşandı. Menfezin kapanmasıyla biriken toprak, köyde belli başlı yerlerden aşağıya aktı. Toprak bir evin içinden geçti. Şu anda menfezler temizleniyor” dedi.







