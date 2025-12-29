Yeni Şafak
Kastamonu'da kabus: Yolcu otobüsü ve minibüs kara saplandı

Kastamonu'da kabus: Yolcu otobüsü ve minibüs kara saplandı

23:2529/12/2025, Pazartesi
IHA
Kazanın ardından otobüs vinçle, yolcular başka araçla kurtarıldı.
Kazanın ardından otobüs vinçle, yolcular başka araçla kurtarıldı.

Kastamonu-Araç kara yolunda etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolcu otobüsü yoldan çıkarak kara saplandı, bölgede bir minibüs de kayarak şarampole girdi. Mahsur kalan yolcular başka bir araçla tahliye edilirken, otobüs vinç yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında yolun bir bölümünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kastamonu’da yoldan çıkan yolcu otobüsü, kara saplandı. Yolcular farklı bir araca bindirilirken, otobüs vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kastamonu-Araç kara yolunda kar ve tipi sebebiyle bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak kara saplandı. Karda mahsur kalan otobüsteki yolcular ise bölgeye sevk edilen başka bir araçla tahliye edildi. Yolcu otobüsü vinç yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Ayrıca bir minibüs de kayarak şarampolde kara saplandı.



#Kastamonu
#Kar
#Yolcu Otobüsü
