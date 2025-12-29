Kastamonu'da kabus: Yolcu otobüsü ve minibüs kara saplandı

Kastamonu-Araç kara yolunda kar ve tipi sebebiyle bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak kara saplandı. Karda mahsur kalan otobüsteki yolcular ise bölgeye sevk edilen başka bir araçla tahliye edildi. Yolcu otobüsü vinç yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.