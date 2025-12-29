Kastamonu'da kabus: Yolcu otobüsü ve minibüs kara saplandı

Kastamonu-Araç kara yolunda etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolcu otobüsü yoldan çıkarak kara saplandı, bölgede bir minibüs de kayarak şarampole girdi. Mahsur kalan yolcular başka bir araçla tahliye edilirken, otobüs vinç yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında yolun bir bölümünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Ayrıca bir minibüs de kayarak şarampolde kara saplandı.