Kastamonu'da leyleklerin rüzgardan dağılan yuvası yeniden yapıldı

"Köyümüzün etrafı pirinç tarlalarıyla çevrili. Buralarda yetişen çeltik ve küçük hayvanlarla beslenen leylekleri artık köyümüzün bir parçası olarak görüyoruz. Evlerimizin üzerilerine yuva yapan leylekler, yavrularını yetiştirdikten sonra daha sıcak bölgelere göç ediyorlar. Akşam saatlerinde köyümüzde çok şiddetli rüzgar meydana geldi. 3 katlı bir evin çatısından yuva dağılarak aşağıya düşmüş. Bana haber verildiğinde hemen Tosya Belediyesi İtfaiye ekiplerini aradım. Sağ olsunlar, kısa sürede geldiler. Bozulan yuvadan arta kalan malzemeleri bir leğene doldurup eskisine benzeyen bir yuva yaptılar. Uçamayan 2 yavruyu da içine koydular. Birkaç saat sonra annesi yuvaya geldi. Şu anda bir sorun yok gibi görülüyor. İnşallah yavrular sağ salim büyür. Ekiplerimize çok teşekkür ediyorum."