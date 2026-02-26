Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu’da milyonlarca liralık hayvansal veteriner ilacı ele geçirildi

Kastamonu’da milyonlarca liralık hayvansal veteriner ilacı ele geçirildi

22:5326/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu’da polis ekiplerince bir iş yeri ve iki evde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan 30 bin 867 adet veteriner ilacı ele geçirildi.

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada, 30 milyon lira değerinde veteriner ilacı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, il merkezinde faaliyet gösteren bir işyeri ve iki evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olduğu değerlendirilen, toplam 30 bin 867 adet veteriner ilacı ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


#Kastamonu
#ilaç
#yakalama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PS Plus mart ücretsiz oyunları açıklandı: Ücretsiz oyun değeri 4 bin TL’yi aştı