|
Gündem

Kastamonu'da yolcu otobüsü kazası! 100 metre sürüklenen araç devrildi: 10 yaralı

Kastamonu'da facianın eşiğinden dönüldü. Tosya-Ilgaz arasında D-100 Karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrilerek yan yattı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

01:01 - 11/06/2024 Tuesday
DHA
Yan yatan yolcu otobüsünde bulunan 10 kişi yaralandı.
Yan yatan yolcu otobüsünde bulunan 10 kişi yaralandı.

Kastamonu'da Tosya-Ilgaz arasında D-100 Karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrilerek yan yattı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otobüste bunun 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Tosya-Ilgaz arası D-100 Karayolu Yuvasaray mevkisinde meydana geldi.

Gümüşhane'den İstanbul istikametine seyir halinde olan S.K. yönetimindeki 29 AJ 029 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Yol kenarındaki yön levhalarına çarpan otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Kazada ikisi şoför olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 7'si Ilgaz Devlet Hastanesine, 3 kişi de Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebi ile D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



#Kastamonu
#Yolcu Otobüsü
#Kaza
1 hour ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tokat Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024