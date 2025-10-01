Yeni Şafak
Kavga çıktı eve atış açıldı: Bir ölü iki yaralı

Kavga çıktı eve atış açıldı: Bir ölü iki yaralı

22:331/10/2025, Çarşamba
DHA
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta iki kişi arasında çıkan tartışmanın ardından taraflardan birinin evine av tüfeği ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı. Ateşe karşılık veren şahsın tabanca ile ateş açtığı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri kadın 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Samankaya köyünde meydana geldi. Köyde oturan Engin Özkara ile Ç.T. arasında ailevi meseleleri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Engin Özkara av tüfeği ile Ç.T.'nin evine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ç.T. ile birlikte kızı Z.İ.T. ayaklarından yaralandı. Karşılık vermek için Ç.T. ise kendine ait tabanca ile Özkara'ya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Engin Özkara ile hafif yaralı olan Ç.T. ve Z.İ.T. ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Engin Özkara yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba ile kızının ise durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.



#Sivas
#Silah
#Saldırı
