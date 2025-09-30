Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Sivas’ta yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı

Sivas’ta yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı

15:0330/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 60 TY 450 plakalı yolcu otobüsü ile 01 AUD 553 plakalı tır, Sivas-Tokat kara yolu Yıldızeli ilçesi mevkisinde çarpıştı.


İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.



#otobüs kazası
#Sivas
#TRAFİK KAZASI
#Yıldızeli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ehliyet yenileme son tarih açıklaması geldi: Yeni ehliyet için süre uzatılacak mı?