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İZMİR

Kayıp iki kardeşten acı haber geldi: Cansız bedenleri havuzda bulundu

İzmir'in Kınık ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan Eymen (10) ve Ömer Pala (12) kardeşlerin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı.

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Haber Merkezi DHA
Kayıp iki kardeşten acı haber geldi: Cansız bedenleri havuzda bulundu
Yangın söndürme havuzuna giren 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Kınık ilçesi Poyracık Mahallesinde oturan evli, 3 çocuk babası Sadettin Pala, çocukları Eymen ve Ömer'den bir süre haber alamayınca, saat 17.00 sıralarında yakınları ile birlikte arama çalışması başlattı.

Yapılan aramada Çümbülce mevkisinde bulunan yangın söndürme havuzunun kenarında çocuklara ait olduğu düşünülen elbise ve ayakkabı bulundu.

Çocukların yangın söndürme havuzuna girdiğini düşünen Pala ve yakınları, durumu hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havuzun çevresinde inceleme yapıp, olay yerine balık adam ve AFAD görevlileri çağırdı.

Olay yerine gelen ve suya giren balık adamlar, talihsiz çocukların cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyona çarpan lüks otomobil metrelerce sürüklendi: Feci kazada bir kişi öldü
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Kaza, saat 01.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Selçukgazi mevkiinde meydana geldi.
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. İddiaya göre, İstanbul’dan İzmir istikametine seyreden Erdi Kuas idaresindeki 35 DDK 325 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı.
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Savrulmaya başlayan araç, aynı istikamette ilerleyen Hüseyin Kazan yönetimindeki 61 AAB 606 plakalı kamyona arkadan çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesine takılan otomobil metrelerce sürüklendi.
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Sürücü Erdi Kuas, hurdaya dönen otomobilde sıkışırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Erdi Kuas’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.
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Kazanın ardından kamyon sürücüsü Hasan Hüseyin Kazan gözaltına alındı.
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Ekiplerin olay yerindeki incelemesi ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
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Bursa’da kamyona arkadan çarpan lüks otomobil hurdaya döndü 1 ölü
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Kamyona çarpan lüks otomobil metrelerce sürüklendi: Feci kazada bir kişi öldü
Bursa'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette seyreden kamyona arkadan çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Üç tır birbirine girdi: TEM'deki kazada bir kişi ağır yaralandı
FOTOĞRAF 8
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Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Ertan G. idaresindeki 38 UL 656 plakalı Scania marka tır, hemen önünde seyreden Memiş A. yönetimindeki 33 ADF 473 plakalı Volvo marka tıra çarptı.
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Bunun ardından en arkadan gelen Emrah M. idaresindeki 07 GT 532 plakalı tır duramayarak Scania marka tıra çarptı.
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Kazanın şiddetiyle Emrah M., paramparça olan tır kupasında sıkışarak yaralandı.
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Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı.
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Ekiplerin çalışmalarının ardından aracından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Öte yandan kazanın ardından TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik akışı, kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan tırların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Üç tır birbirine girdi: TEM'deki kazada bir kişi ağır yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 tır birbirine girdi. Kazada paramparça olan tırın kupasında sıkışan sürücü ağır yaralandı.


Kamyona çarpıpmetrelerce sürüklendi

Kamyona çarpıp
metrelerce sürüklendi

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