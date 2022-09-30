Kayıp iki kardeşten acı haber geldi: Cansız bedenleri havuzda bulundu

Kınık ilçesi Poyracık Mahallesinde oturan evli, 3 çocuk babası Sadettin Pala, çocukları Eymen ve Ömer'den bir süre haber alamayınca, saat 17.00 sıralarında yakınları ile birlikte arama çalışması başlattı.

Yapılan aramada Çümbülce mevkisinde bulunan yangın söndürme havuzunun kenarında çocuklara ait olduğu düşünülen elbise ve ayakkabı bulundu.

Çocukların yangın söndürme havuzuna girdiğini düşünen Pala ve yakınları, durumu hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havuzun çevresinde inceleme yapıp, olay yerine balık adam ve AFAD görevlileri çağırdı.

Olay yerine gelen ve suya giren balık adamlar, talihsiz çocukların cansız bedenine ulaştı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF 18 Kaza, saat 01.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Selçukgazi mevkiinde meydana geldi. . İddiaya göre, İstanbul’dan İzmir istikametine seyreden Erdi Kuas idaresindeki 35 DDK 325 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan araç, aynı istikamette ilerleyen Hüseyin Kazan yönetimindeki 61 AAB 606 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesine takılan otomobil metrelerce sürüklendi. Sürücü Erdi Kuas, hurdaya dönen otomobilde sıkışırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Erdi Kuas’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Hasan Hüseyin Kazan gözaltına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı Bursa’da kamyona arkadan çarpan lüks otomobil hurdaya döndü 1 ölü Kamyona çarpan lüks otomobil metrelerce sürüklendi: Feci kazada bir kişi öldü Bursa'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette seyreden kamyona arkadan çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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