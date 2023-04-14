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Kayıp iş adamının cesedi kuyuda bulundu

Şanlıurfa’da kayıp olarak aranan fabrikatörün cesedi, kan izlerini takip eden jandarma ekipleri tarafından kırsaldaki bir kuyuda bulundu.

07:04 . 14/04/2023 Cuma
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Uysallı kırsal Mahallesi, Kovalı mezrasında yaşandı. İlçede bir çırçır fabrikası olan Kadir Önkol eve gitmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu.


Şahsı bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kovalı mezrası yakınlarında aracını buldu.

Kan izleri dehşeti ortaya çıkarttı

Araç çevresinde inceleme yapan ekipler, üzeri toprak ile kapatılmış kan izlerine ulaştı. Jandarmanın takip ettiği kan izleri ekipleri 100 metre ilerideki bir kuyuya götürdü.


Kuyunun içerisini kontrol eden ekipler, şahsın cansız bedenine ulaştı. Kuyudan çıkartılan ceset, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Araç ve kuyu çevresinde ipucu arayan ekipler, cinayete kurban gittiği tahmin edilen şahsı öldüren zanlı ya da zanlıları belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.






#Şanlıurfa
#fabrikatör
#Suruç
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