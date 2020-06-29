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Gündem Kayışdağıda yanan ormanlık alan havadan fotoğraflandı Bir hektar alan tahrip oldu
İSTANBUL

Kayışdağı'da yanan ormanlık alan havadan fotoğraflandı: Bir hektar alan tahrip oldu

Kayışdağı'da yanan ormanlık alan havadan fotoğraflandı: Bir hektar alan tahrip oldu

İstanbul Kayışdağı'ndaki ormanlık bölgede çıkan yangının ardından tahrip olan bir hektarlık alan havadan fotoğraflandı. Polis ekiplerinin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
1 hektar alan tahrip oldu.
1 hektar alan tahrip oldu.

Yangın dün saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi yanındaki ormanlık alanda başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için geldi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı.

1 hektar alan tahrip oldu.

İstanbul'da Kayışdağı’nda ormanlık alanda yangın çıktı
GÜNDEM
İstanbul'da Kayışdağı’nda ormanlık alanda yangın çıktı

Ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık bir hektarlık alanda etkili olan yangına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne 1 helikopter olmak üzere 2 adet helikopter, 50 personel ile 10 adet Orman İtfaiyesi ve Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etmişti.

Polis ekiplerinin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor. Ormanlık alanda meydana gelen tahribat havadan drone ile fotoğraflandı.

1 hektar alan tahrip oldu.
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