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KAYSERİ

Koramaz Vadisi’nin güzellikleri korunacak: Araç trafiğine kapatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan doğa harikası Koramaz Vadisi’nde yeni bir uygulama başlattı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseri haberleri: Koramaz Vadisi’nin güzellikleri korunacak: Araç trafiğine kapatıldı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan doğa harikası Koramaz Vadisi’nde yeni bir uygulama başlattı. Güzelliği ile doğaseverlerin ilgi odağı olan Koramaz Vadisi bu güzelliğinin korunması amacıyla araç trafiğine kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın büyük önem verdiği ve gayretleri ile UNESCO’nun geçici dünya mirası listesine giren Koramaz Vadisi yerli yabancı pek çok doğaseverin akınına uğruyor. Tarihi mirasa ve doğal güzelliklere sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, Koramaz Vadisi’nde yeni bir uygulamaya giderek, vadiyi araç trafiğine kapattı.

Vadiyi gezmeye gelen ziyaretçilerin ve mahalle sakinlerinin talepleri üzerine başlatılan uygulama çerçevesinde vadi yayalara açık hale getirildi. Vadi giriş ve çıkışlarının trafiğe kapatılmasının yanında vadi sakinlerinin bağ ve bahçelerinde tarım yaparken mağdur olmaması için mahalle içerisinden araçla vadiye giriş çıkışları, mahallenin mülki idare sınırlarında, serbest tutuldu. Bu uygulama ile vadinin doğal güzelliklerinin korunması amaçlanıyor.

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