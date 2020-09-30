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Gündem Kayseride babasının aracını kaçırdı, terör estirdi Polis aracına çarpınca yakayı ele verdi
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Kayseri'de babasının aracını kaçırdı, terör estirdi: Polis aracına çarpınca yakayı ele verdi

Kayseri'de M.A. isimli şahıs, 34 yaşındaki oğlu Asım A'nın hafif ticari aracını izinsiz aldığını söyleyerek, polise ihbarda bulundu. Başka bir suçtan araması bulunan Asım A., polis ile yaşanan kovalamaca sırasında ekip aracına çarpınca yakalandı. Aracın bagajında dolu ve boş onlarca alkol şişesi bulundu.

Haber Merkezi DHA
Kayseri'de babasının aracını kaçırdı, terör estirdi.
Kayseri'de babasının aracını kaçırdı, terör estirdi.

Kayseri'de meydana gelen olayda M.A., oğlu Asım A’nın 38 LM 104 plakalı hafif ticari aracını izinsiz aldığını ve geri getirmediğini söyleyerek, polise ihbarda bulundu. Ekipler, başka bir suçtan araması bulunduğu belirlenen Asım A'nın kullandığı hafif ticari aracı, Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçik Bulvarı’nda durdurmak istedi.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan Asım A. ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

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Gözaltına alındı

Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sırasında Asım A., araçla polis aracına çarpınca yakalandı. Yara almadan kurtulan Asım A., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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