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Gündem Kayseride hipnoz davası ile ilgili 3 avukat gözaltına alındı
KAYSERİ

Kayseri'de 'hipnoz davası' ile ilgili 3 avukat gözaltına alındı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok'un, "hipnoz yöntemini kullanıp işkence yapmakla" suçlandığı ve beraat ettiği "hipnoz davası" ile ilgili 3 avukat yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Kayseride hipnoz davası ile ilgili 3 avukat gözaltına alındı
Arşiv

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "hipnoz davası" olarak bilinen davayla ilgili 3 avukat gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hipnoz kumpasını Öksüz yönetti
GÜNDEM
Hipnoz kumpasını Öksüz yönetti

Ahmet Zeki Üçok ile ilgili süreç

Emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok, 2009'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri savcısı olduğu dönemde, Kayseri'de "Fetullah Gülen Grubu" diye bilinen oluşumla ilgili soruşturma yürütmüş, Hava Kuvvetleri Komutanlığının elektronik yazışma sistemine girdikleri ve bazı TSK personelini sözde "Ergenekon yapılanması" içerisinde göstermek amacıyla sahte emirler ürettikleri iddiasıyla 3 astsubay hakkında soruşturma açmıştı.

Astsubayların tutuklanmasından yaklaşık 9 ay sonra Ahmet Zeki Üçok, bu soruşturma sırasında astsubaylara hipnozla işkence yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı.

Ahmet Zeki Üçok 'Hipnoz' davasından beraat etti
GÜNDEM
Ahmet Zeki Üçok 'Hipnoz' davasından beraat etti

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 17 Nisan 2012'de Üçok hakkında işkence suçundan verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay 8. Ceza Dairesince onanmıştı. Onama kararını veren heyet üyeleri arasında, FETÖ'den yargılandığı davada 12 yıl hapis cezası alan eski Yargıtay üyesi Muzaffer Karadağ da yer almıştı. Üçok'un başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti. 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dava konusu suçun Üçok'un askeri personel olduğu dönemde gerçekleşmesi nedeniyle dosyanın Askeri Yargıtay'a gönderilmesine hükmetmişti.

Üçok'un itirazı üzerine Yargıtay, yeniden yargılamada Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olduğuna karar vererek dosyayı geri göndermişti. Bunun üzerine yapılan yargılamada Üçok, delil yetersizliğinden beraat etmişti.

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