Gündem Kayseride kaçak tütün operasyonu 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi
KAYSERİ

Kayseri'de kaçak tütün operasyonu: 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulü kaçakçılığı ile mücadele ve yasa dışı ürünlerin halka ulaşabilirliğinin azaltılması amacıyla kent merkezinde çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda, 10 bin kaçak tütün mamulü malzemesi, 400 kilogram nargile kömürü ve 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Operasyonda 10 bin kaçak tütün mamulü malzemesi, 400 kilogram nargile kömürü ve 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Operasyonda 10 bin kaçak tütün mamulü malzemesi, 400 kilogram nargile kömürü ve 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 10 bin kaçak tütün mamulü malzemesi, 400 kilogram nargile kömürü ve 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, tütün mamulü kaçakçılığı ile mücadele ve yasa dışı ürünlerin halka ulaşabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışma başlattı.

10 bin kaçak tütün mamulü malzemesi ele geçirildi

  • Bir depoya düzenlenen operasyonda, 10 bin kaçak tütün mamulü malzemesi, 400 kilogram nargile kömürü ve 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, depo sahibine de 13 bin lira idari para cezası uygulandı.

Polis, kaçak malların sahibi olduğu tespit edilen C.T'yi gözaltına aldı.

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