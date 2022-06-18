Gündem Kayseride Kızılırmak Nehrinde kaybolan vatandaşın cansız bedenine üçüncü günde ulaşıldı
KAYSERİ

Kayseri'de Kızılırmak Nehri'nde kaybolan vatandaşın cansız bedenine üçüncü günde ulaşıldı

Kızılırmak Nehri'nde kaybolan 31 yaşındaki Murat Göçmen'in, aramaların üçüncü gününde cansız bedeni bulundu. Olay, 16 Haziran'da Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Göçmen, askere gitmeden dört gün önce, Kızılırmak Nehri'nin bulunduğu alana geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Kayseride Kızılırmak Nehrinde kaybolan vatandaşın cansız bedenine üçüncü günde ulaşıldı
Kızılırmak'ta kayıp Murat'ın cesedine ulaşıldı.

Montunu ve telefonunu Yamula Köprüsü'nde bırakan Göçmen, metrelerce yükseklikten suya atladı. Göçmen'in suya girdikten sonra gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Türkuaz Doğa Sporları arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Aramalara Konya ve Aksaray'dan gelen su altı arama kurtarma ekipleri de katıldı. 100'e yakın kişiyle bu sabah yapılan çalışmada Murat Göçmen'in cesedine ulaşıldı. Göçmen'in cansız bedeni, sudan çıkarılıp, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şile’de can pazarı: Boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı
GÜNDEM
Şile’de can pazarı: Boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı

Şile'de boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
OYNAT 00:31
Şile'de boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Şile'de Akçakese bölgesinde denize giren 4 vatandaş boğulma tehlikesi yaşadı. Olay yerine gelen cankurtaranlar, denizde boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişiyi kurtardı. Kurtarılan vatandaşlar cankurtaranlar tarafından karaya çıkartıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Atlantikten yayıldı

Atlantik'ten yayıldı

​Avrupa'da alarm verildi: Türkiye'yi etkileyecek mi?
Sırt sırta vatana hizmet

Sırt sırta vatana hizmet

​'Bayrağı babamdan devraldım inşallah kardeşime devredeceğim.'
Mezarımın karşısına konulsun

​Pençe-Kilit'in Sivaslı şehidi 'İçime doğuyor' diyerek vasiyet etmiş.

​Hem fiyatı hem de kilolarıyla dikkat çektiler.

Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi.

İki bin 500 nüfuslu ilçe 200 bin kişiyi ağırladı.

​Elon Musk'ın tweeti sosyal medyayı salladı: Zamanlaması manidar.

​Her anını kaydetti: Milyonlarca kişi o anları izledi.

Milyonlarca üniversite adayı ter dökecek.

​Valilikten kuvvetli yağış uyarısı.

​Vekil ayrıcalığını kullandı.

​İBB Çırağan'dan sonra Emirgan'daki 54 ağacı katletmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.