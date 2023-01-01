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Kayseri'de silahlı saldırıda şehit olmuştu: Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de bir kıraathaneye yapılan silahlı saldırıda olaya müdahale ederken yaralanan ve 34 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Murat Akpınar'ın cenazesi toprağa verildi.

15:43 . 17/09/2023 Pazar
AA
Hain saldırıda şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı.

Hain saldırıda şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Akpınar'ın (37) eşi Demet, ailesi, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve mesai arkadaşları katıldı.


Törende eşinin polis üniformasını giyen Demet Akpınar, "Gitme Murat, beni bırakma" diyerek gözyaşı döktü.

Aktaş ve beraberindekiler, aileye taziyede bulundu.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un yaptığı duanın ardından Akpınar'ın naaşı, cenaze aracıyla Hulusi Akar Camisi'ne götürüldü.

Burada kılınan namazın ardından iki çocuk babası Akpınar'ın cenazesi, Polis Şehitliği'nde defnedildi.


Kayseri'de hain saldırı

Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta, 13 Ağustos'ta bir kıraathaneye elinde tüfekle gelen A.T, beraberindeki M.T. ile iş yerindekilerle tartışmaya başlamıştı. Olaya müdahale eden polis memuru Akpınar, A.T'nin tüfekle ateş açması sonucu göğsünden yaralanmıştı.


Küçük Ömer'in madende şehit olan babasının tabutu başındaki görüntüsü duygulandırdı
Küçük Ömer'in madende şehit olan babasının tabutu başındaki görüntüsü duygulandırdı

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetmiş, 6 işçi yaralanmıştı. Göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım için bugün Ormanlı Beldesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türk-iş Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve il protokolü katıldı. Yıldırım’ın eşi Nimet ve kızları Büşra ve Merve gözyaşı döktü. Oğlu Ömer ise babasının fotoğrafını göğsüne iğneleyip tabutunun başında bekledi. Cenaze namazını İl Müftüsü Aşır Durgun kıldırdı. Yıldırım’ın Türk bayrağına sarılı tabutu köy mezarlığına defnedildi.


#Murat Akpınar
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