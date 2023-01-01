Kayseri'de silahlı saldırıda şehit olmuştu: Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki üs bölgelerinin en önemlilerinden olan Gara’ya yönelik hava harekatında belirlenen hedefler vuruldu. 13-15 Eylül tarihleri arasında yapılan hava harekatlarında sorumlu düzeyde teröristlerin de içerisinde bulunduğu mağara, sığınak ve depolardan oluşan 31 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) harekatta sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını açıkladı.