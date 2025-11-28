Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kayseri'de şüpheli çanta alarmı

Kayseri'de şüpheli çanta alarmı

00:3128/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilerek imha edildi.
Şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilerek imha edildi.

Kayseri'de banka bırakılan çanta paniğe neden oldu. Ekipleri alarma geçiren çanta fünye ile patlatılırken içinin boş olduğu belirlendi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir parkta bırakılan şüpheli çanta, polis ekipleri tarafından imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Erciyesevler Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, banka bırakılan çantayı gören vatandaşların haber vermesi ile birlikte olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çantanın şüpheli olarak değerlendirilmesinin ardından bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilerek imha edildi. İmha işleminin ardından çantanın içinin boş olduğu belirlendi.



#Kayseri
#Fünye
#Çanta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? Kaç puanı var? İşte son durum