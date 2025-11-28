Kayseri'de şüpheli çanta alarmı

Edinilen bilgiye göre, Erciyesevler Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, banka bırakılan çantayı gören vatandaşların haber vermesi ile birlikte olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çantanın şüpheli olarak değerlendirilmesinin ardından bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilerek imha edildi. İmha işleminin ardından çantanın içinin boş olduğu belirlendi.