Kayseri’de eski arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, dün sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. ile eşi P.A., işe gitmek için evinin dışında servis bekleyen Ebru Kekilli’nin yanına gitti. A.A. ile Kekilli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.A., tüfekle evli ve 2 çocuk annesi Ebru Kekilli’yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kekilli, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ebru Kekilli’nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Kekilli’nin cenazesi ailesi tarafından teslim alınıp Talas ilçesi Dedeoğlu Camisi’ne getirildi. Kekilli, kılınan cenaze namazının ardından Zincidere Mezarlığı’nda toprağa verildi.