Kayseri’de eski arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Kayseri’de eski arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

17:0727/11/2025, Perşembe
DHA
Ebru Kekilli
Ebru Kekilli

Kayseri'de eski arkadaşı Ebru Kekilli’yi (36) tüfekle öldüren A.A. (41) tutuklandı. A.A.’nın olay yerine birlikte gittiği eşi P.A. (40) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. ile eşi P.A., işe gitmek için evinin dışında servis bekleyen Ebru Kekilli’nin yanına gitti. A.A. ile Kekilli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.A., tüfekle evli ve 2 çocuk annesi Ebru Kekilli’yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kekilli, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ebru Kekilli’nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Kekilli’nin cenazesi ailesi tarafından teslim alınıp Talas ilçesi Dedeoğlu Camisi’ne getirildi. Kekilli, kılınan cenaze namazının ardından Zincidere Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Öte yandan, gözaltına alınan A.A. ve eşi P.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, P.A.’ya ise yurt dışına çıkma yasağı verilip adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca A.A.'nın Ebru Kekilli ile daha önce yaşadıkları bir olaydan dolayı mahkemelik oldukları, A.A.'nın Kekilli'ye tazminat ödediği öğrenildi. Kekilli'nin A.A. tarafından bir süre önce tehdit edildiği de belirtildi.



