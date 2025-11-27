Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Firari FETÖ'cü saklandığı adreste yakalandı

Firari FETÖ'cü saklandığı adreste yakalandı

20:4627/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Yakalanan şahıs gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
Yakalanan şahıs gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Kayseri'de FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında aranma kaydı olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ üyeliğinden aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı TEM, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Van İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı ile FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında aranma kaydı olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., Esenyurt Mahallesi’nde yakalandı.

Yakalanan şahıs gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.



#FETÖ
#Kayseri
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 IMEI kayıt ücreti açıklandı: Yurt dışı telefon harcı ne kadar olacak? İşte güncel rakamlar