Firari FETÖ'cü saklandığı adreste yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ üyeliğinden aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı TEM, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Van İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı ile FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında aranma kaydı olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., Esenyurt Mahallesi’nde yakalandı.