Kazada ölen anne ve 3 çocuğu toprağa verildi

Adana Feke ilçesinin Tortulu Mahallesi'nde bayram ziyareti için gittiği ailesinden dönen Zeynel Güleç yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Zeynel Güleç ile eşi Ülkü ve çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Saliha Özalp, Onur Özalp, İsmail Mert Özalp, Ekrem Andiç, Rıdvan Yazar, Hürü İçen, Mehmet Ali İçen, Ahmet Ohal, Ayşe Meşe ve İlkay Ocak, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.