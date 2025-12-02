Kazada yaralanan aralarında mahkumların da bulunduğu 23 kişi taburcu oldu

Kaza, dün Amasya-Samsun kara yolu Merzifon Kayadüzü mevkisinde meydana geldi. Bir otomobil, yeni araç taşıyan bir TIR ve içinde mahkumların olduğu midibüs çarpıştı. Kazada 12 mahkum, 9 jandarma personeli ve 2 şoför yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.