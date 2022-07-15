Kazdıkça çıkıyor

15 Temmuz gecesi FETÖ’cü kalkışmayı bastıran iktidar, kamuyu hain örgütten temizlemek, toplum kesimlerine yeniden musallat olmasını önlemek için jet hızıyla çeşitli kararları devreye soktu. Hain darbe girişiminin tehdidi altında devletin bekasını korumak için bir varoluş mücadelesine dönüşen önlemler zamana karşı bir hızla yürütüldü. Ancak kamunun ve toplumun FETÖ safrasından arındırılması daha zaman alacağa benziyor. Geçen altı yılda bu hedefe yönelik önemli adımlar atılsa da FETÖ ile mücadelede örgütün DNA’sı dikkate alındığında boşluk kaldırmayacağını gösteriyor.

İşte 6 yıla sığdırılan mücadelenin ana hatlarından öne çıkanlar.

VATANDAŞA DEĞİL DEVLETE OHAL

İlk ve önemli tedbir Anayasa’nın 120. maddesine dayanılarak ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) oldu. 21 Temmuz 2016’da ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan OHAL uygulaması 20 Temmuz 2018’de sona erdi. Gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekse dönemin başbakanı Binali Yıldırım, ilan edilen OHAL’in vatandaş için değil devlete uymasına yönelik olduğunun altını her fırsatta çizdi.

GÖREV ARTIK KOMİSYONLARDA

Darbe girişimi sonrası alınan en acil ve etkili hukuki tedbirlerin başında OHAL’i “kanun hükmünde kararnameler” izledi. KHK’lar darbe girişiminin etkilerini kısa süre içerisinde bertaraf edilmesi için kullanılabilecek en etkili idari işlemler olarak kayıtlara geçti. Bu çerçevede ilki 23 Temmuz 2016’da sonuncusu ise 8 Temmuz 2018’de olmak üzere toplamda 34 KHK yayınlandı. FETÖ iltisaklı personelin kamudan ihracı başta olmak üzere örgüt bağlantılı yayın organları ve sözde sivil toplum kuruluşları KHK’lar vasıtasıyla kapatıldı. OHAL sonrasında ise ihraçlar ilgili bakanlıklar bünyesinde kurulan komisyonlar marifetiyle yürütülüyor.

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YARGI HIZLANDIRILDI

KHK’lar kapsamında yargılama usullerine ilişkin radikal tedbirler devreye alınırken, 17/25 Aralık süreci ile birlikte FETÖ’nün yargı ağını temizleme çalışmaları 15 Temmuz sonrası süreçte hızlandı. Mücadele kapsamında gözaltı, tutuklama ve y argılama işlemleri hızlandırıldı. OHAL dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla yargı ve kolluk güçlerinin mücadelesini kolaylaştıracak gözaltı süresinin uzatılması, yürütülen soruşturmalar kapsamında görev ve unvan ayrımı yapılmaksızın kamu görevlileri de dâhil olmak üzere bütün şüpheli, mağdur ve tanık ifadelerinin adli kolluk görevlileri tarafından da alınabilmesi gibi uygulamalar hayata geçirildi.

GÜÇTEN HIZLA TECRİT

Örgüte yeni bir kalkışma fırsatı tanımamak için kamudaki ihraçlar hızlı bir şekilde hayata geçirildi. Bu çerçevede FETÖ’yü silah gücünden uzaklaştıracak, kolluk kuvvetleri içindeki elemanlarını tasfiye edecek binlerce ihraç kısa süre içinde gerçekleştirilerek muhtemel yeni girişimler engellendi. FETÖ’nün büyük oranda sızdığı askeri okullar kapatılıp öğrencileri sivil üniversitelere kaydırılırken, askeri eğitim Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında toplandı. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığına bağlanarak siyasetin etkinliği pekiştirildi. Başta savunma projelerindeki FETÖ’nün neden olduğu savsaklamalara son verilerek sonuca ulaşıldı.

KRİPTOLARA DİKKAT

Ancak 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçmesine devlet afişe olmayı başarmış kripto üyelerin peşinde. Bu çerçevede karşın kripto örgüt üyelerine önemli darbeler vuruldu. TSK’da darbe sonrası emir subay/astsubayı, FETÖ ile mücadele radarına takıldı. Dönemin Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri’nin emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk FETÖ kapsamında tutuklandı. Darbeci eski tümgeneral Haluk Şahar’ın emir astsubaylığını yapan Engin Yıldız tutuklandı. TSK’nın en kritik birimlerinden Genelkurmay İstihbaratın Başkanı Tümgeneral Ali Serin’in emir astsubayı M.K. Ankara’da tutuklanmıştı.

Finans kaynaklarına kayyum

qerör örgütlerinin finansmanında kullanıldığı veya terör suçu kapsamında elde edildiği hususunda kuvvetli şüphe bulunan durumlarda BDDK, SPK, MASAK vb. kurumlardan rapor beklenmeksizin el koyma işlemi gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı, diğer hallerde hâkim veya mahkeme tarafından gerçekleştirilebilmesi de KHK’lar vasıtasıyla sağlandı. Ceza Muhakemesi Kanununda değişiklik yapılarak ağır ceza mahkemelerine soruşturma kapsamında taşınmaz, hak ve alacaklara el koymanın yanında kayyım atama yetkisi de tanındı. TSK, Emniyet, üniversiteler başta olmak üzere KHK’lar yoluyla ihraçlar gerçekleştirilirken, FETÖ’nün ekonomik gücünün tasfiyesi için de adımlar atıldı. Kapatılan okullar, kayyum atanan şirketler ve ihraç edilen bir kısım personele dönük mal varlığına banka ve tapularına işlem uygulandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, FETÖ’ye ait okul, yurt ve vakıfların içinde olduğu 15 milyar liralık taşınmazın devlete geçti.