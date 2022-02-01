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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu hedef göstermişti: AK Parti'lileri katletmekle tehdit ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Twitter'dan yayınladığı videoyla, bazı vatandaşların ismini vererek hedef gösterdi. Kişilerin, AK Parti iktidarı tarafından kasıtlı olarak görevlendirildiğini ve kendisine küfür edildiğini öne süren Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası cesaretlenen bazı muhalif sosyal medya kullanıcıları, AK Parti'lileri 'katletmekle' tehdit eden videoları paylaşmaya başladı.

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Haber Merkezi Diğer
Kemal ​Kılıçdaroğlu hedef göstermişti: TikTokta AK Partilileri katletmekle tehdit ettiler
TikTok'ta AK Parti'lileri katletmekle tehdit eden 'ichbingazii' kullanıcı adlı şahıs

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bazı vatandaşların isimlerini ifşa etti. Bahse konu kişilerin, AK Parti iktidarı tarafından kasıtlı olarak görevlendirildiğini ve kendisine küfür ettiğini öne süren Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP'li Eren Erdem de bazı sosyal medya kullanıcılarının fotoğraflarıyla birlikte kimliklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu ve Erdem'in açıkça kimlik bilgilerini paylaşmasının ardından isim benzerliği yaşayan bir kişi mağdur oldu.

Nevzat Kanlı isimli vatandaş, "Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sonrası ailemin çocuklarımın, eşimin, torunlarımın resimlerini paylaşarak beni hedef haline getirmeye çalışıyorlar. Twitter kullanmasını bile bilmeyen bir insanım." serzenişinde bulunarak yasal yollara başvuracağını açıkladı.

AK PARTİ'LİLERİ KATLETMEKLE TEHDİT ETTİLER

Yaşananlar bunlarla da sınırlı kalmadı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası cesaretlenen bazı muhalif sosyal medya kullanıcıları, AK Parti'lileri 'katletmekle' tehdit eden videoları paylaşmaya başladı.

Sosyal paylaşım platformu TikTok'ta 'ichbingazii' kullanıcı adlı Gazi Koç isimli şahıs, yayınladığı videoda, "2023 seçim gecesi sokakta AK Parti'li ararken benim yürüyüş şekli" diyerek 'katletmekle' tehdit etti.

Görüntülerde elinde oldukça büyük bir kılıçla yürüyerek, çevredekilere korku saçan maskeli bir kişinin görüntüsü yer alıyor.

Kılıçdaroğlu hedef göstermişti: AK Parti'lileri katletmekle tehdit ettiler
OYNAT 00:22
Kılıçdaroğlu hedef göstermişti: AK Parti'lileri katletmekle tehdit ettiler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Twitter'dan yayınladığı videoyla, bazı vatandaşların ismini vererek hedef gösterdi. Kişilerin, AK Parti iktidarı tarafından kasıtlı olarak görevlendirildiğini ve kendisine küfür edildiğini öne süren Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası cesaretlenen bazı muhalif sosyal medya kullanıcıları, AK Parti'lileri 'katletmekle' tehdit eden videoları paylaşmaya başladı.

HESABINI KAPATTI

Gelişmenin gündem olmasının ardından şahıs, sosyal medya hesabını kapattı.

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