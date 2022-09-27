Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'deki hain saldırıyı kınadı ama 'PKK' diyemedi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin gizli ortağı olduğu ileri sürülen altılı masada 'Cumhurbaşkanı adayı' krizi devam ederken, gizli ortak HDP'den ise Millet İttifakı'nın üyesi partilere 'biz yoksak siz de yoksunuz' mesajları veriliyor.

Her fırsatta tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ise, ittifak ortağı HDP'yi küstürmemek için özen gösteriyor.

Saldırıyı kınadı ama 'PKK' diyemedi

Böyle bir ortamda dün Mersin'in Mezitli ilçesindeki polis evine terör örgütü PKK tarafından alçakça bir saldırı düzenlendi. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit düşerken bir polis ve bir vatandaş yaralandı.

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Twitter hesabından hain saldırı ile ilgili paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu saldırıyı kınarken paylaşımında terör örgütü PKK'nın ismini geçirmedi.

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Ancak aynı Kılıçdaroğlu bir gün önceki tweetinde ise DEAŞ terör örgütünün ismini söylemekten imtina etmemişti.

Mersin’de polisevine yönelik alçakça düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memurumuza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan polis memurumuza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; terörü bir kez daha lanetliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!🇹🇷 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 27, 2022

IŞİD canileri Mehmetçiklerimiz Sefter Taş ve Fethi Şahin'i şehit etti. Bugün Fethi Şahin’in ailesini ziyaret ettim. Bu olaya devlet suspus olmuştur. Peygamber Ocağı dediğimiz ordumuz suspus olmuştur. Erdoğan eleştirilmesin diye, şehadet kurumuna dahi ihanet edilmiştir. pic.twitter.com/XMM5FgqdVZ REKLAM September 26, 2022

GÜNDEM Mersin'de polisevine hain saldırı: Bir polis şehit oldu, biri polis dört kişi yaralandı