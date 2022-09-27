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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'deki hain saldırıyı kınadı ama 'PKK' diyemedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Mersin'de polis evine düzenlenen alçak saldırıyla ilgili paylaşımında 'PKK' ismini geçirmedi. CHP lideri bir gün önceki paylaşımında ise DEAŞ terör örgütünün adını geçirmekten imtina etmemişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu Mersindeki hain saldırıyı kınadı ama PKK diyemedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin gizli ortağı olduğu ileri sürülen altılı masada 'Cumhurbaşkanı adayı' krizi devam ederken, gizli ortak HDP'den ise Millet İttifakı'nın üyesi partilere 'biz yoksak siz de yoksunuz' mesajları veriliyor.

Her fırsatta tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ise, ittifak ortağı HDP'yi küstürmemek için özen gösteriyor.

Saldırıyı kınadı ama 'PKK' diyemedi

Böyle bir ortamda dün Mersin'in Mezitli ilçesindeki polis evine terör örgütü PKK tarafından alçakça bir saldırı düzenlendi. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit düşerken bir polis ve bir vatandaş yaralandı.

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Twitter hesabından hain saldırı ile ilgili paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu saldırıyı kınarken paylaşımında terör örgütü PKK'nın ismini geçirmedi.

Ancak aynı Kılıçdaroğlu bir gün önceki tweetinde ise DEAŞ terör örgütünün ismini söylemekten imtina etmemişti.

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