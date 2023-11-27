Kemal Kılıçdaroğlu onay verdi: Tanju Özcan dahil 13 CHP'li partiye döndü

Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde yaptığı açıklamalar ve parti binası önündeki 'koltuk atma' eylemi nedeniyle, 'söylemleri' bahane edilerek partiden ihraç edilmişti. Genel seçimlerinin ardından Kasım ayında CHP'de yapılan kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na Özgür Özel seçilmişti. Özel yaptığı açıklamada partiden ayrılanları geri çağırmıştı.
Özel, Özcan'ın geri dönmesiyle ilgili kararı Kemal Kılıçdaroğlu'na danıştığını söylemişti.
Tanju Özcan dahil 13 CHP'li affedildi
CHP'de bugün 'bağışlanma taleplerinin' de ele alındığı Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantıları icra edildi.
PM toplantısı devam ederken açıklama yapan Parti Sözcüsü Deniz Yücel, içlerinde Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 kişinin affedildiğini ve parti üyeliklerine geri döndüklerini söyledi.
Kılıçdaroğlu, Özel'e olumlu görüş vermiş
Yücel, Özel'in Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu, Kılıçdaroğlu'nun da olumlu görüş verdiğini söyledi.