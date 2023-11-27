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Kemal Kılıçdaroğlu onay verdi: Tanju Özcan dahil 13 CHP'li partiye döndü

Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan çıkışları nedeniyle CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Özgür Özel'in Genel Başkanlığa gelmesinin ardından affedilerek partiye geri döndü. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Özel'in Özcan'ın partiye dönüşü Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu ve Kılıçdaroğlu'nun olumlu görüş verdiğini söyledi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:22 - 27/11/2023 الإثنين
Güncelleme: 19:01 - 27/11/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan

Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde yaptığı açıklamalar ve parti binası önündeki 'koltuk atma' eylemi nedeniyle, 'söylemleri' bahane edilerek partiden ihraç edilmişti. Genel seçimlerinin ardından Kasım ayında CHP'de yapılan kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na Özgür Özel seçilmişti. Özel yaptığı açıklamada partiden ayrılanları geri çağırmıştı.

Özel, Özcan'ın geri dönmesiyle ilgili kararı Kemal Kılıçdaroğlu'na danıştığını söylemişti.

Tanju Özcan dahil 13 CHP'li affedildi

CHP'de bugün 'bağışlanma taleplerinin' de ele alındığı Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantıları icra edildi.

PM toplantısı devam ederken açıklama yapan Parti Sözcüsü Deniz Yücel, içlerinde Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 kişinin affedildiğini ve parti üyeliklerine geri döndüklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Özel'e olumlu görüş vermiş

Yücel, Özel'in Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu, Kılıçdaroğlu'nun da olumlu görüş verdiğini söyledi.


Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun neden istifa etmediğini açıkladı: Partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için gitmiyor
Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun neden istifa etmediğini açıkladı: Partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için gitmiyor

Geçtiğimiz aylarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan çıkışları nedeniyle CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri ve CHP eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için genel başkanlık koltuğunu bırakmadığını söyleyip, "Hangi ajanslara ne adı altında para ödedikleri, belediyeleri nasıl kullandıkları ortaya çıkacak" dedi. Özkoç'u da hedef alan Özcan, "Belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, ‘Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz’ dedi." şeklinde konuştu.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Tanju Özcan
#CHP
#ÖzgürÖzel
#Deniz Yücel
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