Kemal Kılıçdaroğlu onay verdi: Tanju Özcan dahil 13 CHP'li partiye döndü

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ile hararetli bir tartışmaya girdi. Geçtiğimiz günlerde istifa etmesi yönünde çağrı yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması için genel merkez önüne sandalye fırlatan Özcan, Yarkadaş'ın da CHP liderine karşı benzer bir eylemde bulunduğunu öne sürdü. Özcan'ın "Yarkadaş yakasındaki kartı fırlatmıştı Kılıçdaroğlu'na isabet etmişti." iddiası sonrası çıldıran Yarkadaş, "Yalan söylüyorsun. Genel başkana karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam." diyerek kendisini savundu.