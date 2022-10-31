Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Hüseyin Baş'ın Millet İttifakı'na katılma talebini görüştü

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "6'lı masaya beni de alın" çağrısına İYİ Parti'den sonra CHP'den de olumlu cevap geldi. Baş'ın teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "CHP de sıcak bakar, gayet de büyük memnuniyet duyarız." dedi.

Öztrak'ın bu açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Akşener, "Hüseyin Baş televizyon programında 6’lı masada yer almak istediğini ifade etti, bir çağrıda bulundu. Ben, o 6’lı masada oturan İYİ Parti’nin Genel Başkanı olarak ayın 14’ünde yapacağımız toplantıya Sayın Baş’ın yaptığı çağrıyı getireceğim" dedi.

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İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ: AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞTÜ

Gelişmelerin ardından konuya ilişkin açıklamada bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesinde BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın Millet İttifakı'na katılma talebini görüştüğünü söyledi.

"14 KASIM'DAKİ TOPLANTIDA GÜNDEME GELECEK"

Zorlu şu açıklamalarda bulundu:

"Genel başkanımızın açıklaması üzerine söylüyorum, 14 Kasım'da Altılı Masa toplantısında bu konu gündeme gelecek. Sayın Genel Başkanımız, diğer liderin, Altılı Masa ve milletimiz için ne anlama geldiği yönündeki kanaatlerini ve düşüncesini aktaracak. Oradan çıkacak sonuç, elbette liderlerin hep birlikte verecekleri bir karar. Hep birlikte o kararı bekleyelim"