Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kenan Yıldız'ın maç önü duası Memduh Bayraktaroğlu'nu rahatsız etti: İspanyollar karşısında da dua edip rezil olmuşlardı

Kenan Yıldız'ın maç önü duası Memduh Bayraktaroğlu'nu rahatsız etti: İspanyollar karşısında da dua edip rezil olmuşlardı

20:1715/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kenan Yıldız'ın maç önü duasını hazmedemeyen Memduh Bayraktaroğlu.
Kenan Yıldız'ın maç önü duasını hazmedemeyen Memduh Bayraktaroğlu.

CHP yandaşı gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, Gürcistan'ı 4-1'le geçen A Milli Takım'ın ilk golünü atan Kenan Yıldız'ın maç önü duasından rahatsız oldu. X hesabından Yıldız'ın dua ettiği videoyu alıntılayan Bayraktaroğlu, "Hatırladınız mı, 6 gol yedikleri İspanya maçından önce de aynen böyle dua etmişlerdi ama dua etmeden çıkan güçlü İspanyollar karşısında rezil olmuşlardı." ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti.

Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibimizin golleri Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'den geldi.

Maç önü dua rahatsız etti

CHP yandaşı gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, dünkü maçta A Milliler'in ilk golünü atan Kenan Yıldız'ın maç önü duasından rahatsız oldu.

"İspanyollar karşısında da dua edip rezil olmuşlardı"

"Hatırladınız mı, 6 gol yedikleri İspanya maçından önce de aynen böyle dua etmişlerdi ama dua etmeden çıkan güçlü İspanyollar karşısında rezil olmuşlardı..."
diyen Bayraktoğlu,
"Şimdi geleyim gerçeğe... Bu çocukları akılla yönetirseniz, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında olduğu gibi harikalar yaratırlar."
ifadelerini kullandı.
Bayraktaroğlu, paylaşımının devamında,
"Siz yeter ki onlara maçları duaların değil aklın ve gücün kazandığını öğretin"
dedi.




#Kenan Yıldız
#Memduh Bayraktaroğlu
#A Milli Futbol Takımı
#Gürcistan
#Dua
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed Ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasalar indirime mi hazırlanıyor? Dolar, altın ve borsa beklentileri