CHP yandaşı gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, Gürcistan'ı 4-1'le geçen A Milli Takım'ın ilk golünü atan Kenan Yıldız'ın maç önü duasından rahatsız oldu. X hesabından Yıldız'ın dua ettiği videoyu alıntılayan Bayraktaroğlu, "Hatırladınız mı, 6 gol yedikleri İspanya maçından önce de aynen böyle dua etmişlerdi ama dua etmeden çıkan güçlü İspanyollar karşısında rezil olmuşlardı." ifadelerini kullandı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti.
Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibimizin golleri Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'den geldi.
Maç önü dua rahatsız etti
CHP yandaşı gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, dünkü maçta A Milliler'in ilk golünü atan Kenan Yıldız'ın maç önü duasından rahatsız oldu.