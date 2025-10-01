Yeni Şafak
’Kenara çekilir misiniz’ diyerek uyardı dayak yedi: 'Bana bir şey olursa ölümümden Conolar sorumludur'

'Kenara çekilir misiniz' diyerek uyardı dayak yedi: 'Bana bir şey olursa ölümümden Conolar sorumludur'

Adana’da bir kişi, sokaktan geçerken yolun ortasında duran kadını ’kenara çekilir misiniz’ diyerek uyardığı için kocası ve mahalleli tarafından darbedildi. Saldırganlardan şikayetçi olan şahıs, "Bana bir şey olursa ölümümden Conolar sorumludur" diyerek yardım istedi.

Olay, 22 Eylül’de merkez Sarıçam ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Gülizar ile birlikte pazara gitmek için otomobiliyle seyir halinde olan Ramazan İmir, sokaktan geçerken yol ortasında duran bir kadını ’kenara çekilir misiniz’ diyerek uyardı. Bunun üzerine İmir, kadının kocası tarafından tehdit edildi.


Bir süre ikili arasında yaşanan tartışmanın üzerine kadının kocası Ramazan İmir’e saldırdı ve İmir, kaçarak camiye sığındı. Daha sonra mahalleden bir grup Ramazan İmir’i camide dövüp, ’polise gidersen seni öldürürüz’ diyerek tehdit etti.


Kaşı patlayan ve kolları moraran İmir, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı ve geçtiğimiz gün Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi oldu.


ELLERİNDEN KAÇTIM BENİ CAMİDE DÖVDÜLER

Tanımadığı şahıslarca darbedildiğini anlatan Ramazan İmir, "Kadına, ’kenara çekilir misiniz’ diyerek uyardım ve eşi bana saldırdı. Ellerinden kaçtım ancak camide beni dövdüler. 10 kişi bana saldırdı. Yol istedim, dayak yedim. Yol isteyince kenara çıkmadılar ve mahalleli bana saldırdı. ’Kenara çekilir misiniz’ dedim, eşi sopayla geldi" ifadelerini kullandı.


Kendisine saldıran kişilerin Cono aşireti mensupları olduğunu öne süren İmir, "Bana bir şey olursa ölümümden conolar sorumludur" diyerek yardım istedi.




