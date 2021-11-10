Gündem Kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs Şanlıurfada yakalandı
NEVŞEHİR

Kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs Şanlıurfa’da yakalandı

Vatandaşları, polis olduklarını söyleyerek 102 bin Euro dolandıran 2 kişi, emniyet ekiplerinin kameraları izlemesiyle yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs Şanlıurfa’da yakalandı
Gülşehir Adalet Sarayı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşı 102 bin Euro dolandıran 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; ilçede ikamet eden E.T. isimli vatandaş, kendisini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldığını belirtecek şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda toplam 44 kamerada 50 saat görüntü inceleyen ekipler şüphelilerin Şanlıurfa’daki ikametlerini tespit etti. Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan ortak çalışma sonrasında şüpheliler A.B. ve M.D. Şanlıurfa’daki ikametlerinde yakalanarak Nevşehir’e getirildi.

’Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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