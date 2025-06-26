Kesinleşmiş 15 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs, yürütülen titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.