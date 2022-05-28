Kılıçdaroğlu HDP'ye taş çıkardı: Demirtaş’ın ve Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Mehmet Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız, kayyum uygulamasının kalkmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum uygulamasının da sona ermesi gerektiği ifadelerini bir kez daha yineledi. Kılıçdaroğlu, "Kayyum uygulamasına son verilmesini, seçimle gelenin seçimle gitmesini ve oyunuzun değerinin olmasını istiyorsanız o zaman bize katılacaksınız" diye konuştu.