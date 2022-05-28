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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu HDP'ye taş çıkardı: Demirtaş’ın ve Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Mehmet Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız, kayyum uygulamasının kalkmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Kılıçdaroğlu HDPye taş çıkardı: Demirtaş’ın ve Kavalanın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın
Kemal Kılıçdaroğlu

Van’a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı. Açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, yine Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya değindi.

Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullandı.

Van'da konuşan Kılıçdaroğlu: Demirtaş'ın ve Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız
OYNAT 00:26
Van'da konuşan Kılıçdaroğlu: Demirtaş'ın ve Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da gerçekleştirilen Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuştu. Tepki çeken açıklamalarda bulunan Kılııçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız.' ifadelerini kullandı.

'KAYYUMA SON VERİLMELİ'

Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum uygulamasının da sona ermesi gerektiği ifadelerini bir kez daha yineledi. Kılıçdaroğlu, "Kayyum uygulamasına son verilmesini, seçimle gelenin seçimle gitmesini ve oyunuzun değerinin olmasını istiyorsanız o zaman bize katılacaksınız" diye konuştu.


Kemal Kılıçdaroğlu Van'da konuştu: Kayyum uygulamasına karşıyız
OYNAT 00:26
Kemal Kılıçdaroğlu Van'da konuştu: Kayyum uygulamasına karşıyız
CHP'nin Van'daki bir otelde düzenlediği 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partili belediye başkanlarına konuşma yaptı.Burada kayyumlara karşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 'Bölgede yerel yönetimlerle ilgili ciddi bir sorun var. Kayyum ataması var. Kayyumdan dolayı duyulan ciddi bir rahatsızlık var. Alanda da görüyoruz bunu. 'Seçtiğimiz belediye başkanlarına görev yaptırmıyorlar' deniyor. Biz kayyum uygulamasına karşıyız.'

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