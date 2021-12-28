Kılıçdaroğlu İBB’deki terör teftişi için de “gündemi değiştirmek istiyorlar” dedi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı kişilerin, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için soruşturma başlatmıştı.
"TEFTİŞ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME ÇABASI"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gelişmeye ilişkin "gündemi değiştirmek istiyorlar" yorumunda bulundu. Cumhuriyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu, başlatılan terör teftişinin "gündemi değiştirme çabası" olduğunu savundu ve "Hazmedemedikleri için saldırıyorlar" dedi.
TACİZ VAKALARI SONRASI DA KULLANDI
Kılıçdaroğlu, bu söylemi CHP terörle ve taciz vakalarıyla gündeme geldiğinde sık sık kullanıyor. CHP İstanbul teşkilatındaki taciz skandallarıyla ilgili sessiz kaldıktan sonra günler sonra açıklama yapan CHP lideri, "Gündemi değiştirmek istiyorlar. Gereği yapılıyor" demişti.