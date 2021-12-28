Gündem Kılıçdaroğlu İBBdeki terör teftişi için de gündemi değiştirmek istiyorlar dedi
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu İBB’deki terör teftişi için de “gündemi değiştirmek istiyorlar” dedi

CHP terörle ve taciz vakalarıyla anıldığında "Gündemi değiştirmek istiyorlar" yorumunda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine aynı söyleme sığındı. İBB'de görev yaptığı tespit edilen terör iltisaklı kişilerle ilgili başlatılan teftiş sonrası, şüpheli isimlere değinmeden, bunun gündemi değiştirmek için yapıldığını öne sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu İBB’deki terör teftişi için de “gündemi değiştirmek istiyorlar” dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı kişilerin, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için soruşturma başlatmıştı.

"TEFTİŞ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME ÇABASI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gelişmeye ilişkin "gündemi değiştirmek istiyorlar" yorumunda bulundu. Cumhuriyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu, başlatılan terör teftişinin "gündemi değiştirme çabası" olduğunu savundu ve "Hazmedemedikleri için saldırıyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu grup toplantısında 1 saat konuştu: Taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili tek kelime söylemedi
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Kılıçdaroğlu grup toplantısında 1 saat konuştu: Taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili tek kelime söylemedi

TACİZ VAKALARI SONRASI DA KULLANDI

Kılıçdaroğlu, bu söylemi CHP terörle ve taciz vakalarıyla gündeme geldiğinde sık sık kullanıyor. CHP İstanbul teşkilatındaki taciz skandallarıyla ilgili sessiz kaldıktan sonra günler sonra açıklama yapan CHP lideri, "Gündemi değiştirmek istiyorlar. Gereği yapılıyor" demişti.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP’deki taciz iddialarıyla ilgili günler sonra ilk açıklama: Gündemi değiştirmek istiyorlar
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Kılıçdaroğlu'ndan CHP’deki taciz iddialarıyla ilgili günler sonra ilk açıklama: Gündemi değiştirmek istiyorlar

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