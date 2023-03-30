Kılıçdaroğlu'ndan 10. cumhurbaşkanı Sezer'e ziyaret

Ahmet Necdet Sezer - Kemal Kılıçdaroğlu
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Gölbaşı'ndaki konutunda gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.
Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurlayan Sezer, basın mensuplarının "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor musunuz?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi.
Ahmet Necdet Sezer, Kılıçdaroğlu için başarı dileğinde bulundu.
- Kılıçdaroğlu, adaylığından önce TİP ve Sol Parti'yi, adaylığının açıklanmasının ardından BTP, MYP, HDP, Adalet Partisi ve Memleket Partisi ile görüşmüştü.