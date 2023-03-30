Kılıçdaroğlu'ndan 10. cumhurbaşkanı Sezer'e ziyaret

Cem Uzan’ın ‘En gizli FETÖ’cü Ahmet Necdet Sezer’ paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Bu iddianın her ne kadar Cem Uzan tarafından sosyal medyada paylaşıldığı iddia edilse de bazı uzmanlara göre hesabın fake (sahte) olduğu belirtiliyor. ‘’Fetöcülerin genel olarak devlete 1984/1995 yılları arasında sızdığı biliniyor. Bu tarihler Ahmet Necdet Sezer’in yüksek yargı kurumlarının başında ve Cumhurbaşkanı olduğu sürece denk geliyor. Devlete sızmanın en belirgin olduğu bu dönemlerde tek bir sızmanın dahi