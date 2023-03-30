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Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan 10. cumhurbaşkanı Sezer'e ziyaret

CHP Genel Başkanı ve Yedili Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i bugün saat 14.00'te ziyaret etti.

13:16 . 30/03/2023 الخميس
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Ahmet Necdet Sezer - Kemal Kılıçdaroğlu

Ahmet Necdet Sezer - Kemal Kılıçdaroğlu

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Gölbaşı'ndaki konutunda gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurlayan Sezer, basın mensuplarının "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor musunuz?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi.

Ahmet Necdet Sezer, Kılıçdaroğlu için başarı dileğinde bulundu.

  • Kılıçdaroğlu, adaylığından önce TİP ve Sol Parti'yi, adaylığının açıklanmasının ardından BTP, MYP, HDP, Adalet Partisi ve Memleket Partisi ile görüşmüştü.


2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 seçim takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. YSK'nın 2023 seçim takvimi işliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının kesinleştiğini açıkladı. Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan 13. cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Seçim tarihi yaklaştıkça anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ahmet Necdet Sezer
#CHP
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