Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV’de soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilk kez yeşil ışık yaktı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna "Cumhurbaşkanı adaylığı olabilir. Yeri ve zamanı gelince, araştırmalar yapılır, parti içinde bunu konuşuruz ve karar verilir" ifadeleriyle yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçimlerde ittifak yapıp yapmayacağı ile ilgili ise "Demokrasiden yana kim varsa o paydada buluşacağız. Demokrasiden yana olanların en az yüzde 60’ı sağlaması lazım. Partiler arasında ittifak olmaz, kanuna aykırı. İttifak belli bir düşünce çerçevesinde olur. Kim demokrasiyi savunuyorsa koşulsuz destek veririz. Türkiye’ye demokrasiyi kim getirecekse başımın üstünde yeri var" dedi.