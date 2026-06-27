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Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek: Tarihi fırsay heba edilmesin

Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek: Tarihi fırsay heba edilmesin

16:4627/06/2026, Cumartesi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Terörsüz Türkiye” sürecine desteğini açıklayarak, Türkiye açısından tarihi bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
, gazeteci Sinan Burhan’a yaptığı açıklamada,
“Terörsüz Türkiye”
olarak adlandırılan sürece destek verdiklerini söyledi.

"Bütün siyasi partiler elini taşın altına koymalı"

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör sorununun çözümü konusunda siyasi partilerin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, “Bütün siyasi partiler elini taşın altına koymalıdır” değerlendirmesinde bulundu.


"Hassasiyetler gözetilsin"

Sürecin yürütülmesinde şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, çözüm adımlarının “şehit ve gazilerin ruhunu incitmeden” atılmasının önemine dikkat çekti.


"Fırsat heba edilmesin"

Kılıçdaroğlu ayrıca, söz konusu sürecin Türkiye açısından tarihi bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirterek, bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti.



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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