Kılıçdaroğlu’nun darağacı göndermeli pankartı büyük tepki topladı

Türkiye, 14 Mayıs'ta tarihinin en önemli seçimleri için sandığa gidecek. Pusulada yer alacak isimlerin kesinleşmesiyle birlikte heyecan bir kez daha arttı. Bu kapsamda, uzun uğraşlar ve toplan dağıl görüşmelerinin ardından 6'lı masanın adayı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e rağmen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. HDP ile görüşmesinin ardından Kandil'in desteğini de alan Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları için sahaya indi.