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Kılıçdaroğlu’nun darağacı göndermeli pankartı büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını başlattı. Bu süreçte Trabzon'da kullanılan 'Sana söz baharlar gelecek' sloganıyla yaptırılan pankartta darağacına benzeyen görsel infiale neden oldu.

17:24 . 4/04/2023 Salı
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Kılıçdaroğlu'nun darağacı göndermeli pankartı tepkilere neden oldu.

Kılıçdaroğlu'nun darağacı göndermeli pankartı tepkilere neden oldu.

Türkiye, 14 Mayıs'ta tarihinin en önemli seçimleri için sandığa gidecek. Pusulada yer alacak isimlerin kesinleşmesiyle birlikte heyecan bir kez daha arttı. Bu kapsamda, uzun uğraşlar ve toplan dağıl görüşmelerinin ardından 6'lı masanın adayı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e rağmen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. HDP ile görüşmesinin ardından Kandil'in desteğini de alan Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları için sahaya indi.

Sloganını her yere taşıdı

Böylelikle seçim kampanyasını başlatan Kılıçdaroğlu, "Sana söz baharlar gelecek" sloganını belirledi. Parti lideri, televizyon ekranlarında yayınlanan reklam videosunda da sloganına yer verdi.

Darağacı ayrıntısı gündem oldu

Öte yandan söz konusu sloganını gittiği şehirlerin sokaklarına asılan pankartlara da yansıttı. Pankartlarda ise bir detay dikkat çekti. Görselde, darağacına ve ipe benzeyen ayrıntı sosyal medyada gündem oldu. Birçok vatandaş, "Neyin mesajını veriyorsunuz siz?" diyerek Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Trabzon
1 saat önce
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