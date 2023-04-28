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Kılıçdaroğlu'nun kuru sıkı vaadi Almanya tarafından resmi olarak yalanlandı

Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Üç ay içinde Avrupa'ya vizesiz girilecek" sözü Almanya Dışişleri Bakanlığı'na soruldu.

09:33 . 28/04/2023 Cuma
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Katıldığı bir televizyon programında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vizeyi üç ay içinde kaldıracağını ve Türklerin vizesiz seyahat edebileceğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'na Almanya'dan resmen yalanlama geldi.

Almanya Dışşişleri Bakanlığı'na soruldu

Almanya Dışişleri Bakanlığı'na, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ve AB'ye vizesiz giriş yapılabileceğini, Almanya'nın adeta onaylayan bir açıklaması olduğu söyleniyor. Böyle bir açıklama var mı?" şeklinde soru soruldu.

"Haberimiz yok"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Almanya Dışişleri Bakanlığı, verdiği yanıtta, "Alman hükümetinin bu yönde bir açıklaması olduğundan haberimiz yok" cevabını verdi.

Bunun üzerine net bir şekilde vizenin kaldırılıp kaldırılmayacağı soruldu.

"Vize kaldırılmayacak"

"AB'ye vizesiz seyahat olacağı ileri sürülüyor. Vize kaldırıldı mı? Kaldırılacak mı?" sorusuna da Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü kısaca, "Hayır" cevabını verdi.

Bu kez bakanlığa,
"Bir açıklama da, vizenin üç ay içinde kaldırılacağı şeklinde. Vize mecburiyetinin kaldırılması yönünde planlar olduğundan haberdar mısınız? Bu açıklamayı teyit edebilir misiniz?" d
iye soruldu.

Ancak bakanlık sözcüsü, sözlü olarak da bu soruyu net şekilde yalanladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, "Hayır, böyle bir plan yok. Bu açıklamayı bu şekliyle teyit edemeyiz" dedi.



#Almanya
#Kemal Kılıçdaroğlu
#vize
#Avrupa
37 dakika önce
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