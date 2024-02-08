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Kimse işten çıkarılmayacak

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, belediye çalışanlarına zam müjdesi ve kimsenin işten çıkarılmayacağı garantisi verdi.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 8/02/2024 Thursday
Güncelleme: 01:25 - 8/02/2024 Thursday
Yeni Şafak
Turgut Altınok.
Turgut Altınok.

Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında dün Beypazarı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Altınok, “Kimsenin rızkıyla uğraşmayacağız. Hiçbir işçimizi işten çıkarmayacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi hiç zam yapmadı. Seçim gelirken de yüzde 70 zam yaptı. Belediyede çalışanlar diyorlar ki, ‘Biz öyle bir zam almadık.’ Göreve gelir gelmez Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçilerimizin maaşlarına zam yapacağız. İşçilerimiz rahat uyusunlar. Doğal gaz yardımını 500 TL'den bin TL'ye çıkaracağız” dedi.



#Turgut Altınok
#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#Siyaset
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