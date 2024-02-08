Kimse işten çıkarılmayacak

Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında dün Beypazarı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Altınok, “Kimsenin rızkıyla uğraşmayacağız. Hiçbir işçimizi işten çıkarmayacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi hiç zam yapmadı. Seçim gelirken de yüzde 70 zam yaptı. Belediyede çalışanlar diyorlar ki, ‘Biz öyle bir zam almadık.’ Göreve gelir gelmez Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçilerimizin maaşlarına zam yapacağız. İşçilerimiz rahat uyusunlar. Doğal gaz yardımını 500 TL'den bin TL'ye çıkaracağız” dedi.