Kirayı ödemeyen kiracı evi başkasına kiraladı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan iş adamı Rauf Karancı 2 yıl önce kiraladığı evinin tanımadığı birine kiralandığını öğrendi. Sahibi olduğu evin kapısını çalınca kiracısının evini bir başkasına kiraladığını öğrenen adam, eski kiracısı S.B. tarafından dolandırıldığını iddia etti.

"KAPIYI ÇALDIM BAŞKASI ÇIKTI"



Marmaris’in Armutalan Mahallesi’nde üç katlı bir apartmanın birinci katında bulunan eşyalı dairesini iki yıl önce kargo firmasında çalıştığını bildiği S.B.’ye kiraladığını belirten ev sahibi Rauf Karancı "İki yıl önce S.B. isimli şahıs ve ailesine evimi kiraya verdim. Bir yıllık sözleşmemiz vardı, sözleşme geçen yıl dolmuştu ancak bir yıl daha devam ettiler. Sözleşmenin bitmesine üç gün kala kendisi ile irtibata geçmeye çalıştım, üç aydır da kirayı ödemiyordu, açmayınca eve gittim kapıyı başkası açtı. Bu evi kiraladıklarını söylediler. Ben 2 bin 550 lira kiraya vermiştim, bu şahıs başka birisine 5 bin liraya kiraya vermiş, üstelik bir yıllık kirayı da peşin almış" dedi.

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"EVİ KİRALAMIŞ"



Ev sahibi Karancı, "Evi kiralayan şahıslara sorduğumda emlakçı aracılığı ile bulduklarını, eski kiracının kendisini ev sahibi gibi göstererek kontrat imzaladığını ve yıllık kirayı ile emlakçı komisyonunu peşin ödediklerini söylediler" diyerek, hem kendisinin hem de evi kiralayanın mağdur olduklarını belirtti.



Elinde S.B. ile daha önce yaptıkları kira kontratı ve tahliye taahhütnamesi bulunan ev sahibi Rauf Karancı "İnsanlar da mağdur oldu, ben de mağdur oldum. Emlakçıdan ev kiralanması kontrat imzalanması normal bir durum. Karşı tarafın şüphelenmemesi gayet doğal, ancak emlakçının bu durum karşısında uyarması ve tapu senedini, Dask belgesini görmesi gerekiyordu. Böyle durumlar yaşanıyor artık kimsenin kimseye güveni kalmadı, gerekli yerlere başvurularımı yapacağım. Eski kiracım hakkında suç duyurusunda bulunacağım kimse mağdur olmasın" dedi.

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"HERKES DİKKATLİ OLSUN"

Marmaris’te 15 yıldır emlak sektöründe çalışan gayrimenkul firması yetkilisi Secattin Aytan ise, "Kiracının oturduğu evde sadece kendisi oturabilir, bir başkasına kiralaması kesinlikle yasal değil. Bizler ev sahibi ile kiracıyı tanıştırıp kira kontratlarını, taahhütnamelerini yapıyoruz. Kiracının ev sahibinden kontratı ve evin Dask belgesini alarak elektrik, su gibi faturalarını üzerine alması, ikamet belgesi almak için bağlı bulunduğu muhtarlığa giderek kaydını yaptırmasını, emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Ev sahibi kiraya vereceği evin eskiden tapu senet örneği istenirdi, şimdi Dask belgesi evin onun olduğunu belgelediği için yeterli oluyor" bilgisini vererek, her iki tarafın da dolandırılmaması adına belgeleri kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

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FOTOĞRAF 5 UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kibyra Antik Kentindeki kış ayları boyunca kapalı olan Medusa Mozaiği, ziyarete açıldı. 3 bin 600 kişilik odeonun orkestra bölümünü süsleyen, Geç Roma dönemine ait dişi canavar figürü Medusa Mozaiği Ekim ayı sonuna kadar ziyaretçilerine kapılarını açıyor.<br> Hava şartlarından zarar görmemesi için yılın on ayı üzeri uzman restoratörler tarafından 5 farklı katmanla kapatılan, Burdur kent merkezine 108 kilometre uzaklıkta bulunan Medusa Mozaiği’nin dünyada benzeri bulunmuyor. M.S. 2. yüzyıla ait Medusa Mozaiği Kasım ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak. Kibyra Antik Kentindeki Medusa Mozaiği ziyarete açıldı Kibyra Antik Kenti'ndeki, 3 bin 600 kişilik odeonun orkestra bölümünü süsleyen, Geç Roma dönemine ait dişi canavar figürü Medusa Mozaiği ziyarete açıldı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Gazetenin seyahat yazarlarınca hazırlanan listede Yunanistan, Almanya, İspanya, İrlanda, Karadağ, Portekiz, Hollanda, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Arnavutluk ve Türkiye'den doğal güzellikleri ön plana çıkan plajlar sıralandı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, listenin geçen ay sonunda açıklandığını belirtti. Avrupa'nın en iyi 40 plajı arasında Kaputaş'ı görmenin mutluluk verici olduğunu söyleyen Ulutaş, \"Kaş ile Kalkan Mahallesi arasındaki ana yolda bulunan Kaputaş Plajı, altın sarısı kumsalı, berrak ve turkuaz renkli deniz suyu ile Antalya'nın gözde plajlarından. Derin bir kanyonun denizle buluştuğu noktada bulunuyor. Güzellikleri korumaya ve yaşatmaya çalışacağız.\" diye konuştu. Plajın fotoğraf tutkunlarına da eşsiz güzellikler sunduğunu belirten Ulutaş, Kaputaş'a 600 metre uzaklıktaki Mavi Mağara'nın da bölgenin turizm değerini daha da artırdığını söyledi. Avrupa'nın en iyileri arasına girdi: Antalya'nın gözdesi İngiliz Gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" Türkiye'den Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı yer aldı. BiP'te paylaş

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