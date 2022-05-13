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MUĞLA

Kirayı ödemeyen kiracı evi başkasına kiraladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan iş adamı Rauf Karancı 2 yıl önce kiraladığı evinin tanımadığı birine kiralandığını öğrendi. Sahibi olduğu evin kapısını çalınca kiracısının evini bir başkasına kiraladığını öğrenen adam, eski kiracısı S.B. tarafından dolandırıldığını iddia etti.

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Haber Merkezi İHA
Kirayı ödemeyen kiracı evi başkasına kiraladı
Kirayı ödemeyen kiracı evi başkasına kiraladı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan iş adamı Rauf Karancı 2 yıl önce kiraladığı evinin tanımadığı birine kiralandığını öğrendi. Sahibi olduğu evin kapısını çalınca kiracısının evini bir başkasına kiraladığını öğrenen adam, eski kiracısı S.B. tarafından dolandırıldığını iddia etti.

"KAPIYI ÇALDIM BAŞKASI ÇIKTI"


Marmaris’in Armutalan Mahallesi’nde üç katlı bir apartmanın birinci katında bulunan eşyalı dairesini iki yıl önce kargo firmasında çalıştığını bildiği S.B.’ye kiraladığını belirten ev sahibi Rauf Karancı "İki yıl önce S.B. isimli şahıs ve ailesine evimi kiraya verdim. Bir yıllık sözleşmemiz vardı, sözleşme geçen yıl dolmuştu ancak bir yıl daha devam ettiler. Sözleşmenin bitmesine üç gün kala kendisi ile irtibata geçmeye çalıştım, üç aydır da kirayı ödemiyordu, açmayınca eve gittim kapıyı başkası açtı. Bu evi kiraladıklarını söylediler. Ben 2 bin 550 lira kiraya vermiştim, bu şahıs başka birisine 5 bin liraya kiraya vermiş, üstelik bir yıllık kirayı da peşin almış" dedi.

"EVİ KİRALAMIŞ"


Ev sahibi Karancı, "Evi kiralayan şahıslara sorduğumda emlakçı aracılığı ile bulduklarını, eski kiracının kendisini ev sahibi gibi göstererek kontrat imzaladığını ve yıllık kirayı ile emlakçı komisyonunu peşin ödediklerini söylediler" diyerek, hem kendisinin hem de evi kiralayanın mağdur olduklarını belirtti.


Elinde S.B. ile daha önce yaptıkları kira kontratı ve tahliye taahhütnamesi bulunan ev sahibi Rauf Karancı "İnsanlar da mağdur oldu, ben de mağdur oldum. Emlakçıdan ev kiralanması kontrat imzalanması normal bir durum. Karşı tarafın şüphelenmemesi gayet doğal, ancak emlakçının bu durum karşısında uyarması ve tapu senedini, Dask belgesini görmesi gerekiyordu. Böyle durumlar yaşanıyor artık kimsenin kimseye güveni kalmadı, gerekli yerlere başvurularımı yapacağım. Eski kiracım hakkında suç duyurusunda bulunacağım kimse mağdur olmasın" dedi.


"HERKES DİKKATLİ OLSUN"

Marmaris’te 15 yıldır emlak sektöründe çalışan gayrimenkul firması yetkilisi Secattin Aytan ise, "Kiracının oturduğu evde sadece kendisi oturabilir, bir başkasına kiralaması kesinlikle yasal değil. Bizler ev sahibi ile kiracıyı tanıştırıp kira kontratlarını, taahhütnamelerini yapıyoruz. Kiracının ev sahibinden kontratı ve evin Dask belgesini alarak elektrik, su gibi faturalarını üzerine alması, ikamet belgesi almak için bağlı bulunduğu muhtarlığa giderek kaydını yaptırmasını, emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Ev sahibi kiraya vereceği evin eskiden tapu senet örneği istenirdi, şimdi Dask belgesi evin onun olduğunu belgelediği için yeterli oluyor" bilgisini vererek, her iki tarafın da dolandırılmaması adına belgeleri kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

Kibyra Antik Kentindeki Medusa Mozaiği ziyarete açıldı
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kibyra Antik Kentindeki kış ayları boyunca kapalı olan Medusa Mozaiği, ziyarete açıldı.
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3 bin 600 kişilik odeonun orkestra bölümünü süsleyen, Geç Roma dönemine ait dişi canavar figürü Medusa Mozaiği Ekim ayı sonuna kadar ziyaretçilerine kapılarını açıyor.<br>
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Hava şartlarından zarar görmemesi için yılın on ayı üzeri uzman restoratörler tarafından 5 farklı katmanla kapatılan, Burdur kent merkezine 108 kilometre uzaklıkta bulunan Medusa Mozaiği’nin dünyada benzeri bulunmuyor.
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M.S. 2. yüzyıla ait Medusa Mozaiği Kasım ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak.
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Kibyra Antik Kentindeki Medusa Mozaiği ziyarete açıldı
Kibyra Antik Kenti'ndeki, 3 bin 600 kişilik odeonun orkestra bölümünü süsleyen, Geç Roma dönemine ait dişi canavar figürü Medusa Mozaiği ziyarete açıldı.

Avrupa'nın en iyileri arasına girdi: Antalya'nın gözdesi
FOTOĞRAF 7
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Gazetenin seyahat yazarlarınca hazırlanan listede Yunanistan, Almanya, İspanya, İrlanda, Karadağ, Portekiz, Hollanda, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Arnavutluk ve Türkiye'den doğal güzellikleri ön plana çıkan plajlar sıralandı.
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Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, listenin geçen ay sonunda açıklandığını belirtti.
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Avrupa'nın en iyi 40 plajı arasında Kaputaş'ı görmenin mutluluk verici olduğunu söyleyen Ulutaş, \"Kaş ile Kalkan Mahallesi arasındaki ana yolda bulunan Kaputaş Plajı, altın sarısı kumsalı, berrak ve turkuaz renkli deniz suyu ile Antalya'nın gözde plajlarından. Derin bir kanyonun denizle buluştuğu noktada bulunuyor. Güzellikleri korumaya ve yaşatmaya çalışacağız.\" diye konuştu.
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Plajın fotoğraf tutkunlarına da eşsiz güzellikler sunduğunu belirten Ulutaş, Kaputaş'a 600 metre uzaklıktaki Mavi Mağara'nın da bölgenin turizm değerini daha da artırdığını söyledi.
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Avrupa'nın en iyileri arasına girdi: Antalya'nın gözdesi
İngiliz Gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" Türkiye'den Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı yer aldı.

Beş bin yıllık sistemle üretiyor: Talep yağıyor
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Sivas’ın Ulaş ilçesinde yaşayan Erdem Çıldır, Anadolu’da yok olma noktasına gelen 5 bin yıllık kuyu tandırcılığına farklı bir ivme kazandırdı. Çıldır az sayıda köyde kadınların ekmek yapımında kullandığı kuyu tandır geleneğini ticarileştirmeyi başardı. Köylü dört kadın istihdam eden Çıldır, 5 bin yıllık geleneklere bağlı olarak ürettiği ekmekleri yurdun dört bir yanına satıyor.
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Sivas’ta ata tohum buğdaylardan üretilen doğal un ve Tecer Dağı’ndan gelen suyla yoğrulan hamur, maya katılmadan bir gece bekletilip sabah kuyu tandırda yanan meşe odunuyla pişiriliyor. Tazeliğini birkaç gün koruyan kuyu tandır ekmekleri buzdolabına konulduğunda haftalar sonra bile tüketilebiliyor. Günde yaklaşık bin adet üretilen ekmekler tanesi 3 TL’den yurdun dört bir yanına pazarlanıyor. Sivas dışından gelen talepler kargo aracılığı ile tüketicilere ulaştırılıyor. Kargo ücreti alıcı tarafından ödenmesine rağmen il dışından talepler bir hayli yüksek. İl dışından gelen taleplerde ilk sırayı İstanbul alıyor.
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Girişimci Erdem Çıldır, işletmede işi bilen köylü kadınların istihdam edildiğini belirtip, “4 tane kadın istihdam ediyoruz şu anda bir tanesi izinde. Daha çok kadınların iş hayatına atılıp evlerine destek olmaları için uğraşıyorum. Aklıma hem bizim kazabileceğimiz hem de kadınların kazanabileceği bir iş fikri olarak geldi. Geleneksel bir iş tandırımızı kurduk, burada ablalarımızla birlikte çalışıyoruz ekmeğimizi kazanıyoruz. Talepler güzel ekmeğin tadı beğeniliyor. Hamurunu akşamdan maya katmadan yoğuruyoruz ekşili olarak hazırlıyoruz. Sabah gelince yumaklar tutuluyor daha sonra ekmeğimizi çıkarmaya başlıyoruz” dedi.
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Çıldır, talepleri yetiştiremediği için yeni tandırlar kurup personel sayısını arttırmayı düşündüğünü ifade edip, “Talepler çok olumlu yönde herkes ekmeği beğeniyor çünkü artık yapılamıyor. Bu zor bir iş artık evdeki ablalar yaşlandığı için yapılamıyor. Tandır ekmeğine özlem duyulduğu için bol miktarda rağbet var. Bayağı popüler bir hal aldı talepler doğrultusunda İstanbul, Ankara ve çeşitli illere yolluyoruz. Sivas merkez ve ilçelerden özellikle gelip ekmeğimizi alan birçok insan var. Kadınlar hayatta her alanda ön planda oldukları sürece o toplum ilerler.\"
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\"Biz de bu amaçla sadece kadınların çalışabilmesi için bu işi yaptık. Bundan dolayı mutluyum, cehaletin tek korkusu kadındır, kadın öğrendikçe öğretir. Biz de o mizahi sözlerle ilerliyoruz. Şu anda 4 kişi çalışıyoruz daha fazla kadın istihdam etmek istiyoruz fakat eleman bulamıyoruz. Eğer olursa 2 ve 3’üncü tandırı kurup daha fazla istihdam etme şansına sahibiz” diye konuştu.
Beş bin yıllık sistemle üretiyor: Talep yağıyor
Sivas'ta bir girişimci 5 bin yıllık kuyu tandır sistemini geliştirip seri üretime geçti, köylü kadınların istihdam edildiği işletmede üretilen tandır ekmekleri yurdun dört bir yanından rağbet görüyor.


10 binde bir görülüyor

10 binde bir görülüyor

Bağırsakları dışarıda doğan bebeğe 7'nci saatte ameliyat.
Talep yağıyor

Talep yağıyor

​Beş bin yıllık sistemle üretiyor.
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