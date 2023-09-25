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Kırklareli'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon: Dokuz kişi tutuklandı

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09:44 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 23 Eylül Cumartesi günü kovalamaca sonucu 8 araçta 45 düzensiz göçmeni yakalamış, "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla 12 şüpheliyi gözaltına almıştı.


Sancaktepe TEM Otoyolu'nda TIR'da çıkan yangını itfaiye söndürdü
Sancaktepe TEM Otoyolu'nda TIR'da çıkan yangını itfaiye söndürdü

Sancaktepe, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. TIR'ın lastiği patladıktan sonra çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü. Olay, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ceylan'ın kullandığı 16 AFN 139 plakalı TIR'ın sağ arka tekeri patladı. TIR şoförü Mehmet Ceylan, patlayan lastiği fark edip sağa yanaştı ancak lastiklerden alevler yükseldi. Alevler kısa sürede TIR'ın dorsesine yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR dorsesine müdahale ederken, polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Alevler TIR'ın tamamına yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


#Kırklareli
#Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü
#göçmen kaçakçılığı
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